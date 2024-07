Previsioni Meteo Magenta: il bollettino per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Magenta mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e verso sera il cielo si presenterà completamente sereno. Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con valori che raggiungeranno i +31,9°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa variabile che si manterrà intorno al 5-7%. Le temperature saranno piacevoli, con valori che si attesteranno intorno ai +25°C.

Al risveglio, la mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature saranno gradevoli, con valori che si aggireranno intorno ai +24°C, ma che aumenteranno rapidamente con il passare delle ore.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente sereno, senza nuvole all’orizzonte. Le temperature raggiungeranno il picco massimo della giornata, con valori che potranno superare i +31°C.

In serata, le condizioni atmosferiche non subiranno variazioni significative, con un cielo completamente sereno e temperature che si manterranno intorno ai +25-26°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Magenta indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +32°C, mentre le minime si manterranno intorno ai +22°C. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno elevate e cieli generalmente sereni.

Prec. Vento (km/h)

