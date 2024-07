Previsioni Meteo Mantova: il bollettino per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Mantova indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con cielo sereno o poco nuvoloso per la maggior parte del tempo. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata è prevista un aumento della copertura nuvolosa, con cielo che si presenterà coperto.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +22,9°C e i +29,4°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est con intensità variabile tra i 10,8km/h e i 17,4km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30°C, mentre il vento continuerà a provenire da Est – Nord Est con intensità tra i 11,2km/h e i 12,8km/h.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà fino a diventare coperta. Le temperature caleranno leggermente, con valori che si aggireranno intorno ai +21,2°C e ai +24,2°C. Il vento sarà ancora proveniente da Est con intensità tra i 12,5km/h e i 24,2km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Mantova mostrano una giornata all’insegna della stabilità, con cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione al peggioramento delle condizioni atmosferiche nel tardo pomeriggio e in serata, con un aumento della copertura nuvolosa. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Mantova per i prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.7° perc. +22° prob. 29 % 7.2 NE max 8.4 Grecale 82 % 1012 hPa 3 nubi sparse +21° perc. +21.3° Assenti 7.6 E max 9.5 Levante 84 % 1012 hPa 6 nubi sparse +22.9° perc. +23.3° prob. 1 % 10.8 ENE max 26 Grecale 76 % 1012 hPa 9 cielo sereno +26.8° perc. +28.2° prob. 8 % 16.7 E max 19.3 Levante 65 % 1012 hPa 12 cielo sereno +29.3° perc. +31° prob. 8 % 13.2 E max 13.5 Levante 56 % 1011 hPa 15 cielo sereno +29.8° perc. +31.3° prob. 5 % 12.8 ENE max 11.5 Grecale 54 % 1010 hPa 18 poche nuvole +25.4° perc. +26° prob. 2 % 13.4 E max 25.2 Levante 76 % 1010 hPa 21 nubi sparse +22.2° perc. +22.3° prob. 2 % 12.1 E max 22.9 Levante 70 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 03:41 e tramonta alle ore 03:41

