Previsioni Meteo Marano di Napoli: il bollettino per domani giovedì 25 luglio

Le previsioni meteo a Marano di Napoli per Giovedì 25 Luglio indicano condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con temperature che si manterranno piuttosto elevate durante il giorno.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in lieve aumento, con una velocità del vento che si manterrà intorno ai 5-6 km/h proveniente da Nord – Nord Est. Le temperature oscilleranno tra i +25,8°C e i +30,1°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 56-42%.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con un leggero aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 20 km/h provenienti da Ovest. Le temperature massime saranno intorno ai +31,4°C, con un’umidità che salirà al 47%.

In serata le condizioni meteo a Marano di Napoli non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +27,2°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, mantenendosi intorno ai 5-10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 25 Luglio a Marano di Napoli confermano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che potrebbero mantenersi su valori simili. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo a Marano di Napoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Marano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.9° perc. +25° prob. 9 % 4.9 N max 5.6 Tramontana 61 % 1010 hPa 3 cielo sereno +24.2° perc. +24.2° prob. 8 % 6.2 NNE max 7 Grecale 62 % 1009 hPa 6 cielo sereno +25.8° perc. +25.9° Assenti 5.8 NNE max 7.5 Grecale 56 % 1010 hPa 9 cielo sereno +30.1° perc. +30° Assenti 2.2 SO max 8.8 Libeccio 42 % 1009 hPa 12 cielo sereno +31.2° perc. +31.7° Assenti 17.2 OSO max 15.6 Libeccio 43 % 1008 hPa 15 cielo sereno +29.8° perc. +31.2° prob. 5 % 22 ONO max 21.8 Maestrale 53 % 1008 hPa 18 cielo sereno +29.2° perc. +30.2° prob. 12 % 11.2 NO max 11.9 Maestrale 52 % 1008 hPa 21 cielo sereno +27.4° perc. +28.6° Assenti 9.4 NNO max 12 Maestrale 59 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 03:10 e tramonta alle ore 03:10

