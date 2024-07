Previsioni Meteo Mariano Comense: tutti i dettagli per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Mariano Comense indicano condizioni instabili con piogge intermittenti durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà variabile, con picchi di precipitazioni moderate.

Durante la notte, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 80% e temperature che si attesteranno intorno ai +21°C. La velocità del vento sarà di circa 4,4km/h proveniente da Nord.

Nella mattina, le precipitazioni si intensificheranno, con piogge moderate e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a +25°C con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 1,1km/h.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a caratterizzare il meteo di Mariano Comense, con precipitazioni che potrebbero diventare più deboli verso sera. La copertura nuvolosa si manterrà intorno al 80%, con temperature che raggiungeranno i +27°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Sud Est.

In sera, le piogge tenderanno a diminuire, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +21°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 7,9km/h.

In base alle previsioni, per i prossimi giorni a Mariano Comense è probabile che le condizioni meteo rimarranno instabili, con possibili piogge e nuvolosità variabile. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.2° perc. +22.8° 0.95 mm 5.4 N max 6.2 Tramontana 91 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +21.3° perc. +21.9° 0.13 mm 5.4 NNE max 5.2 Grecale 92 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +22.1° perc. +22.8° 0.67 mm 4.3 N max 7 Tramontana 91 % 1013 hPa 9 pioggia moderata +25.3° perc. +25.9° 1.36 mm 1.1 O max 3.7 Ponente 79 % 1012 hPa 12 pioggia moderata +26.4° perc. +26.4° 2.24 mm 2.3 SSE max 3.9 Scirocco 76 % 1011 hPa 15 pioggia moderata +27.2° perc. +29.1° 1.16 mm 6.7 SE max 10 Scirocco 70 % 1009 hPa 18 pioggia moderata +23.9° perc. +24.6° 3.09 mm 3.5 ESE max 4.5 Scirocco 85 % 1008 hPa 21 pioggia moderata +21.3° perc. +21.9° 1.21 mm 7.9 NNO max 12.3 Maestrale 94 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 21:09

