Previsioni Meteo Marigliano: tutti i dettagli per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Marigliano indicano un inizio settimana con cieli sereni e temperature elevate. Le condizioni rimarranno asciutte, con venti leggeri da varie direzioni. Si consiglia cautela per le temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali del giorno. Restate informati su eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Lunedì 15 Luglio

Notte: Durante la notte a Marigliano, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,2°C, con una percezione di +27,6°C. Il vento soffierà a 3,5km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche di vento fino a 4,2km/h. Le condizioni rimarranno asciutte, senza precipitazioni. L’umidità sarà al 50% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +35,2°C, con una percezione di +34,8°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 6,3km/h da Sud Ovest, con raffiche fino a 5km/h. Non sono previste precipitazioni. L’umidità si attesterà al 29% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature massime raggiungeranno i +36,9°C, con una percezione di +37,1°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 12,8km/h, con raffiche fino a 10,6km/h. Le condizioni rimarranno asciutte. L’umidità sarà al 28% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si attesteranno sui +29,2°C, con una percezione di +29,4°C. Il vento sarà debole, a 4,2km/h proveniente da Ovest. Non sono previste precipitazioni. L’umidità salirà al 46% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Martedì 16 Luglio

Notte: Durante la notte successiva, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +27,2°C, con una percezione di +28,3°C. Il vento sarà leggermente più intenso, a 4,8km/h da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 5,8km/h. Le condizioni rimarranno asciutte. L’umidità sarà al 59% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +33,2°C, con una percezione di +33°C. Il vento sarà moderato, a 9,8km/h da Sud Ovest, con raffiche fino a 9km/h. Non sono previste precipitazioni. L’umidità si manterrà al 34% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +36,9°C, con una percezione di +37,3°C. Il vento sarà moderato, a 14,1km/h da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 11km/h. Le condizioni rimarranno asciutte. L’umidità sarà al 30% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +28,1°C, con una percezione di +28,8°C. Il vento sarà leggero, a 3,3km/h proveniente da Ovest. Non sono previste precipitazioni. L’umidità salirà al 56% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Notte: Durante la notte successiva, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,6°C, con una percezione di +26,6°C. Il vento sarà leggero, a 3km/h da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 3,6km/h. Le condizioni rimarranno asciutte. L’umidità sarà al 62% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +34,5°C, con una percezione di +34,6°C. Il vento sarà leggero, a 8,1km/h da Sud Ovest, con raffiche fino a 8,1km/h. Non sono previste precipitazioni. L’umidità si manterrà al 33% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +36,5°C, con una percezione di +37,8°C. Il vento sarà leggermente più intenso, a 14,4km/h da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 9,5km/h. Le condizioni rimarranno asciutte. L’umidità sarà al 33% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +28,9°C, con una percezione di +30,6°C. Il vento sarà leggero, a 3,9km/h proveniente da Ovest. Non sono previste precipitazioni. L’umidità salirà al 58% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Giovedì 18 Luglio

Notte: Durante la notte a seguire, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,9°C, con una percezione di +29,6°C. Il vento sarà debole, a 1,2km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 2,2km/h. Le condizioni rimarranno asciutte. L’umidità sarà al 62% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa al 45%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +27,6°C, con una percezione di +29,1°C. Il vento sarà leggero, a 0,6km/h da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 2,3km/h. Le condizioni rimarranno asciutte. L’umidità sarà al 62% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 54%. Le temperature massime raggiungeranno i +27,5°C, con una percezione di +28,9°C. Il vento sarà leggero, a 1,5km/h da Sud Est, con raffiche fino a 2,9km/h. Le condizioni rimarranno asciutte. L’umidità sarà al 62% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Sera: In serata il cielo avrà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 64%. Le temperature si attesteranno sui +27,2°C, con una percezione di +28,4°C. Il vento sarà leggero, a 1,7km/h proveniente da Est – Nord Est. Non sono previste precipitazioni. L’umidità salirà al 60% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

In base alle previsioni meteo per Marigliano, si prevede un inizio settimana caratterizzato da cieli sereni e temperature elevate. Le condizioni rimarranno asciutte con venti leggeri provenienti principalmente da direzioni variabili. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto durante le ore centrali della giornata. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.