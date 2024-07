Previsioni Meteo Marsala: tutti i dettagli per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Questa settimana a Marsala si prevede un clima stabile e piacevole, con cieli sereni e temperature gradevoli. I venti, in prevalenza da Nord, varieranno di intensità durante la giornata. Non sono attese precipitazioni e l’umidità rimarrà a livelli confortevoli. Sia di giorno che di notte, le condizioni meteo saranno ideali per godersi le giornate estive in Sicilia.

Lunedì 15 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +26°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità fino a 24,5km/h.

Mattina: La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai +27°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità di 22,2km/h, creando una brezza vivace.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con temperature che raggiungeranno i +28°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a 31,8km/h da Nord – Nord Ovest.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature intorno ai +26°C. Il vento soffierà da Nord con una velocità di 21km/h.

Martedì 16 Luglio

Notte: Il cielo resterà sereno con temperature intorno ai +25°C e una brezza vivace proveniente da Nord con velocità fino a 20,4km/h.

Mattina: La mattinata sarà all’insegna del sereno con temperature che si aggireranno sui +27°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità di 25km/h.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con temperature che raggiungeranno i +28°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a 34,7km/h da Nord – Nord Ovest.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature intorno ai +26°C. Il vento soffierà da Nord con una velocità di 23,8km/h.

Mercoledì 17 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +25°C e una brezza vivace proveniente da Nord con velocità fino a 24,9km/h.

Mattina: La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai +27°C. Il vento soffierà da Nord con una velocità di 25,8km/h, creando una brezza vivace.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con temperature che raggiungeranno i +29°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a 37km/h da Nord.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature intorno ai +26°C. Il vento soffierà da Nord con una velocità di 26,4km/h.

Giovedì 18 Luglio

Notte: Il cielo resterà sereno con temperature intorno ai +25°C e una brezza vivace proveniente da Nord con velocità fino a 25,2km/h.

Mattina: La mattinata sarà all’insegna del sereno con temperature che si aggireranno sui +27°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità di 25,3km/h.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con temperature che raggiungeranno i +29°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Nord con una velocità di 37km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature intorno ai +26°C. Il vento soffierà da Nord con una velocità di 27,5km/h.

