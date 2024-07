Previsioni Meteo Martina Franca: il bollettino per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Martina Franca prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà pari al 0% e le temperature si manterranno elevate durante le ore diurne.

Al mattino, il cielo sarà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai 28-32°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord – Nord Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 30-40% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere senza nuvole all’orizzonte. Le temperature massime raggiungeranno i 33-34°C, con una brezza vivace che soffierà dal Nord. L’umidità si manterrà intorno al 30% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In serata, le condizioni meteo resteranno stabili con cielo sereno e temperature che si abbasseranno gradualmente fino a 25-26°C. Il vento sarà più leggero rispetto al pomeriggio, proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 40-45%.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni a Martina Franca si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero rimanere elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate durante le ore centrali della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Martina Franca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.3° perc. +23.4° Assenti 12.5 NNO max 24.6 Maestrale 68 % 1014 hPa 4 cielo sereno +23.6° perc. +23.6° Assenti 11.5 NNO max 20 Maestrale 61 % 1014 hPa 7 cielo sereno +30.3° perc. +29.6° Assenti 16.7 NNO max 18.6 Maestrale 36 % 1014 hPa 10 cielo sereno +32.8° perc. +31.8° Assenti 16.8 N max 16.5 Tramontana 30 % 1014 hPa 13 cielo sereno +33.2° perc. +32.2° Assenti 20.3 N max 19.5 Tramontana 29 % 1013 hPa 16 cielo sereno +31.5° perc. +30.4° Assenti 18.4 N max 22.3 Tramontana 31 % 1013 hPa 19 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 11.1 NO max 13.2 Maestrale 43 % 1013 hPa 22 cielo sereno +25.5° perc. +25.3° Assenti 10.3 NO max 13.9 Maestrale 44 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:31 e tramonta alle ore 20:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.