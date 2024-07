Previsioni Meteo Martina Franca: il bollettino per domani mercoledì 31 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 31 Luglio a Martina Franca prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +30°C nel corso della mattinata. Il vento soffierà da nord con intensità variabile, mantenendo una velocità compresa tra i 25km/h e i 30km/h.

Nel pomeriggio, tuttavia, sono attese alcune variazioni del tempo: si prevede un aumento della copertura nuvolosa con la comparsa di nubi sparse, che potrebbero portare ad un leggero calo delle temperature rispetto alla mattina. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30,6°C, mentre il vento continuerà a provenire da nord con una velocità che potrà raggiungere i 22km/h.

In serata, il cielo tornerà a schiarirsi e le nubi si diraderanno, lasciando spazio a un cielo sereno. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +22,6°C. Il vento perderà progressivamente di intensità, mantenendo comunque una direzione nord-ovest.

In conclusione, Mercoledì 31 Luglio a Martina Franca si prospetta come una giornata caratterizzata da condizioni meteo generalmente stabili, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e temperature massime che raggiungeranno i +30,6°C. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle temperature elevate e condizioni di bel tempo, con possibili variazioni della nuvolosità nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Luglio a Martina Franca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.8° perc. +22.4° Assenti 26.2 NNO max 46 Maestrale 50 % 1013 hPa 4 cielo sereno +21.4° perc. +21.1° Assenti 21 NO max 39.7 Maestrale 55 % 1013 hPa 7 cielo sereno +27.2° perc. +27° Assenti 26.8 NNO max 31.5 Maestrale 40 % 1013 hPa 10 cielo sereno +30° perc. +28.8° Assenti 25.1 N max 23.3 Tramontana 31 % 1013 hPa 13 nubi sparse +30.6° perc. +29.4° Assenti 22.1 N max 22.5 Tramontana 31 % 1012 hPa 16 nubi sparse +29.3° perc. +28.1° Assenti 18.7 N max 24.3 Tramontana 29 % 1011 hPa 19 cielo sereno +22.6° perc. +22.2° Assenti 8.3 NO max 9.7 Maestrale 47 % 1012 hPa 22 cielo sereno +21.8° perc. +21.1° Assenti 9.4 NO max 10.6 Maestrale 42 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.