Previsioni Meteo Massafra: il bollettino per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 24 Luglio a Massafra si prevedono condizioni meteo variegate, con cielo sereno nelle prime ore del giorno seguito da un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e possibili precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno elevate durante la giornata, con un picco massimo atteso nel primo pomeriggio.

Nelle prime ore del giorno, dalla notte fino alla mattina, il cielo sarà sereno con temperature che si aggireranno intorno ai 26-27°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con intensità tra i 13,2km/h e i 29,5km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 40-59%.

Durante il pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà, con la comparsa di nubi sparse e possibili precipitazioni leggere. Le temperature massime saranno di circa 35°C con una probabilità di pioggia intorno al 50%. Il vento continuerà a provenire da Nord – Nord Ovest con intensità tra i 4,6km/h e i 25,9km/h.

Nella sera, il cielo sarà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 25-26°C. La probabilità di pioggia diminuirà gradualmente, ma sarà comunque presente con un’umidità che potrà raggiungere il 65%.

In base alla situazione meteo attesa per Mercoledì 24 Luglio a Massafra, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche durante la giornata e di essere preparati a possibili precipitazioni nel pomeriggio. Per i prossimi giorni, è consigliabile monitorare costantemente le previsioni del tempo per adattarsi alle eventuali variazioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Luglio a Massafra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.7° perc. +25.9° Assenti 11.3 NO max 22 Maestrale 59 % 1010 hPa 4 cielo sereno +25.4° perc. +25.4° Assenti 12.7 NO max 26.4 Maestrale 54 % 1010 hPa 7 cielo sereno +31.9° perc. +31.3° prob. 2 % 18.2 NNO max 25 Maestrale 35 % 1010 hPa 10 cielo sereno +35.1° perc. +34.6° Assenti 18.1 N max 20.7 Tramontana 29 % 1009 hPa 13 nubi sparse +33.7° perc. +34.2° prob. 5 % 4.6 NNO max 23.6 Maestrale 37 % 1008 hPa 16 pioggia leggera +31° perc. +31.7° 0.38 mm 17.3 O max 21.5 Ponente 45 % 1008 hPa 19 cielo coperto +25.5° perc. +25.8° prob. 35 % 16.8 ONO max 31.2 Maestrale 65 % 1010 hPa 22 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° prob. 12 % 14.5 NNO max 29.8 Maestrale 57 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 04:00 e tramonta alle ore 04:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.