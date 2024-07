Previsioni Meteo Massarosa: tutti i dettagli per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Massarosa per Giovedì 11 Luglio indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà assente e le temperature si manterranno piuttosto elevate.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +28°C. Nel corso del pomeriggio, le temperature raggiungeranno i +30°C, con una leggera brezza che contribuirà a rendere più gradevole la situazione. Anche in serata, il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno intorno ai +23°C.

La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche che non supereranno i 10km/h e una direzione prevalente da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno assenti, così come la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1015hPa.

In base alle condizioni attese per Giovedì, possiamo prevedere una situazione di stabilità atmosferica che perdurerà anche nei prossimi giorni a Massarosa. Le temperature si manterranno elevate e il bel tempo caratterizzerà la zona, offrendo giornate ideali per attività all’aperto e momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Massarosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.1° perc. +22.2° Assenti 4.6 N max 5 Tramontana 69 % 1016 hPa 4 cielo sereno +21.1° perc. +21° Assenti 4.9 NE max 4.9 Grecale 67 % 1016 hPa 7 cielo sereno +25.8° perc. +25.8° Assenti 2.5 S max 2.3 Ostro 55 % 1017 hPa 10 cielo sereno +29° perc. +29.6° Assenti 8.8 OSO max 7.3 Libeccio 49 % 1016 hPa 13 cielo sereno +29.6° perc. +30.5° Assenti 9.8 OSO max 8.3 Libeccio 50 % 1015 hPa 16 cielo sereno +28.3° perc. +29.4° Assenti 8.2 OSO max 7.8 Libeccio 56 % 1015 hPa 19 cielo sereno +23.7° perc. +24.1° Assenti 6.3 ONO max 7.5 Maestrale 79 % 1015 hPa 22 cielo sereno +22.8° perc. +23.3° Assenti 1.6 N max 2.4 Tramontana 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:59

