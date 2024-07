Previsioni Meteo Matera: il bollettino per domani martedì 23 luglio

MeteoWeb

Martedì 23 Luglio a Matera si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le prime ore della mattina saranno contraddistinte da poche nuvole, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa fino al cielo sereno nelle ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 34°C nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una temperatura che raggiungerà i 31,7°C intorno alle ore 09:00. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità di circa 26,6km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature continueranno ad aumentare, con punte massime attese intorno ai 34,4°C intorno alle ore 12:00 e 13:00. Il vento sarà sempre proveniente da Nord con una velocità che potrà raggiungere i 27,1km/h.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 26,4°C intorno alle ore 21:00. Il vento sarà leggermente più debole rispetto al pomeriggio, con una velocità di circa 10km/h proveniente da Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 23 Luglio a Matera indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.6° perc. +21.6° prob. 57 % 11.9 ONO max 22.8 Maestrale 66 % 1011 hPa 3 poche nuvole +21.2° perc. +21° Assenti 17.6 NO max 35.5 Maestrale 65 % 1011 hPa 6 poche nuvole +24.8° perc. +24.8° Assenti 24.3 NO max 41.3 Maestrale 58 % 1012 hPa 9 cielo sereno +31.7° perc. +31° Assenti 26.6 NNO max 29.7 Maestrale 34 % 1011 hPa 12 cielo sereno +34.4° perc. +33° Assenti 27.4 N max 25.3 Tramontana 25 % 1011 hPa 15 cielo sereno +33.8° perc. +32.2° Assenti 26.1 N max 26.9 Tramontana 24 % 1010 hPa 18 cielo sereno +30.1° perc. +28.8° Assenti 15.3 N max 26.6 Tramontana 30 % 1010 hPa 21 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 10 NO max 17.1 Maestrale 42 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 03:01 e tramonta alle ore 03:01

