Previsioni Meteo Mazara del Vallo: il bollettino per domani martedì 23 luglio

Martedì 23 Luglio a Mazara del Vallo si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi intorno ai 29-30°C durante il pomeriggio.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 26-27°C. Nel corso della mattinata, le temperature aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 29°C verso le ore 11:00.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Mazara del Vallo, con temperature che potrebbero superare i 30°C. Durante le ore centrali del giorno, si potrà percepire un leggero aumento della brezza, che potrebbe portare un po’ di sollievo dal caldo.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature intorno ai 26-27°C. Il vento sarà moderato e la copertura nuvolosa sarà assente.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 23 Luglio a Mazara del Vallo indicano una giornata estiva tipica, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi regolarmente per affrontare al meglio la calura estiva.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Luglio a Mazara del Vallo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +25.6° perc. +26.5° 0.12 mm 23.4 NNO max 33.8 Maestrale 88 % 1010 hPa 4 cielo sereno +24.9° perc. +25.5° prob. 5 % 20.2 N max 30.3 Tramontana 81 % 1011 hPa 7 cielo sereno +27.3° perc. +28.9° Assenti 25.4 N max 33.3 Tramontana 65 % 1013 hPa 10 cielo sereno +29.4° perc. +31.1° Assenti 32.1 NNO max 38.3 Maestrale 56 % 1013 hPa 13 cielo sereno +29.4° perc. +32.3° Assenti 35.9 NNO max 41.3 Maestrale 63 % 1014 hPa 16 cielo sereno +28.2° perc. +31° Assenti 33.1 NNO max 40.2 Maestrale 70 % 1013 hPa 19 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 20.7 NO max 28.1 Maestrale 79 % 1014 hPa 22 cielo sereno +25.1° perc. +25.9° Assenti 15.7 NO max 20.9 Maestrale 86 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 04:27 e tramonta alle ore 04:27

