Previsioni Meteo Meda: il bollettino per domani lunedì 29 luglio

Lunedì 29 Luglio a Meda si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi nel corso della giornata.

Meteo a Meda:

Nel corso della mattina, a partire dalle prime ore, si prevede pioggia leggera con una probabilità del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +22-23°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà intorno al 90% e la pressione atmosferica si aggirerà sui 1019hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo tenderanno a migliorare, con un cielo che si schiarirà ma con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a toccare i +32-34°C, con una brezza leggera che soffierà da Sud. L’umidità si attesterà intorno al 46-55% e la pressione atmosferica intorno ai 1015-1016hPa.

In serata, la situazione meteorologica a Meda vedrà un ritorno delle piogge leggere, con temperature che si abbasseranno intorno ai +23-29°C. Il vento soffierà da diverse direzioni, con raffiche leggere. L’umidità sarà intorno al 70-87% e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1016-1018hPa.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Lunedì 29 Luglio a Meda indicano una giornata con un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni nel corso della giornata. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle piogge leggere che potrebbero ripresentarsi in serata. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno elevate e un cielo che si presenterà per lo più sereno.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Luglio a Meda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22.9° perc. +23.6° prob. 65 % 7.3 NNE max 10.7 Grecale 90 % 1019 hPa 3 cielo sereno +22.2° perc. +22.8° prob. 36 % 7 NNE max 10.2 Grecale 89 % 1019 hPa 6 cielo sereno +24° perc. +24.6° prob. 25 % 3.7 N max 5.3 Tramontana 82 % 1020 hPa 9 cielo sereno +29° perc. +30.9° prob. 3 % 5.4 S max 5 Ostro 59 % 1019 hPa 12 poche nuvole +31.4° perc. +33.5° prob. 3 % 6 S max 5.6 Ostro 51 % 1018 hPa 15 nubi sparse +32.6° perc. +34.5° prob. 3 % 8.3 S max 6.7 Ostro 46 % 1016 hPa 18 nubi sparse +29.2° perc. +31.9° prob. 15 % 6.9 S max 11.8 Ostro 63 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +25.6° perc. +26.3° 0.25 mm 4.8 ENE max 8.5 Grecale 80 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:52

