Previsioni Meteo Melfi: tutti i dettagli per domani lunedì 29 luglio

Le previsioni meteo a Melfi per Lunedì 29 Luglio prevedono una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e cielo sereno per l’intera durata della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che potranno superare i +35°C durante le ore centrali del giorno.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che potranno superare i +30°C già dalle prime ore del mattino. La brezza leggera proveniente da Nord garantirà un lieve sollievo dalla calura.

Nel pomeriggio, il sole splenderà alto nel cielo di Melfi, con temperature che raggiungeranno punte massime intorno ai +35°C. Il vento proveniente da Nord contribuirà a mantenere una ventilazione costante, seppur con intensità vivace.

La sera proseguirà con condizioni di cielo sereno e temperature ancora elevate, attorno ai +30°C, con una leggera diminuzione dell’intensità del vento che soffierà da Nord – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 29 Luglio a Melfi confermano una giornata caratterizzata da bel tempo, cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le dovute precauzioni per proteggersi dai raggi solari e dall’afa. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Melfi nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Luglio a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23° perc. +22.2° Assenti 5 SO max 4.8 Libeccio 32 % 1017 hPa 3 cielo sereno +22.6° perc. +21.8° Assenti 6.3 OSO max 5.9 Libeccio 33 % 1016 hPa 6 cielo sereno +27.8° perc. +27° Assenti 10.2 NO max 18.8 Maestrale 31 % 1017 hPa 9 cielo sereno +33.3° perc. +31.4° Assenti 19.5 N max 20.8 Tramontana 22 % 1016 hPa 12 cielo sereno +35.4° perc. +34° Assenti 26.3 N max 22.8 Tramontana 24 % 1014 hPa 15 cielo sereno +34.1° perc. +32.8° Assenti 20.8 N max 19.5 Tramontana 26 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28.2° perc. +27.8° Assenti 15.7 N max 25.6 Tramontana 39 % 1014 hPa 21 cielo sereno +23.1° perc. +23.1° Assenti 5.6 O max 8.9 Ponente 64 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 20:13

