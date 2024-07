Previsioni Meteo Melito di Napoli: tutti i dettagli per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Melito di Napoli mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 33,4°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà sui 24,3°C durante le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche occasionali nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si manterrà intorno ai 25°C. Il vento soffierà da nord con una velocità di circa 5-7km/h.

Al risveglio, la mattina si presenterà con un cielo limpido e temperature in aumento fino a superare i 30°C verso le ore centrali. Il vento sarà ancora proveniente da nord, ma con una lieve variazione verso est.

Nel pomeriggio, il sole splenderà senza nuvole all’orizzonte, portando le temperature a toccare i 32-33°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo principalmente da ovest.

La situazione non cambierà nemmeno in serata, con un cielo sereno e temperature che si manterranno sopra i 28°C. Il vento continuerà a soffiare da nord-ovest, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melito di Napoli indicano una giornata calda e soleggiata, ideale per chi ama il caldo estivo. Per i prossimi giorni, è atteso un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature elevate e cieli sereni. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi a sufficienza per affrontare al meglio le alte temperature previste.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Melito di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.4° perc. +25.5° prob. 9 % 4.4 N max 5 Tramontana 60 % 1010 hPa 3 cielo sereno +24.5° perc. +24.6° prob. 8 % 5.7 NNE max 6.7 Grecale 62 % 1009 hPa 6 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 5.5 NNE max 7.5 Grecale 55 % 1010 hPa 9 cielo sereno +31.5° perc. +31.3° Assenti 1.1 SE max 9.3 Scirocco 38 % 1009 hPa 12 cielo sereno +33.1° perc. +33.4° Assenti 16.6 OSO max 14.7 Libeccio 37 % 1008 hPa 15 cielo sereno +31.2° perc. +32.6° prob. 6 % 21.3 O max 20.1 Ponente 48 % 1008 hPa 18 cielo sereno +30.4° perc. +31.2° prob. 13 % 9.7 NO max 10 Maestrale 47 % 1008 hPa 21 cielo sereno +28.3° perc. +29.3° Assenti 8.4 NNO max 11.2 Maestrale 55 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 03:14 e tramonta alle ore 03:14

