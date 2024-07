Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per domani domenica 28 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Messina si presentano con condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un leggero aumento nel corso della mattina.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si aggirano intorno ai +25°C. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest porterà una sensazione di fresco piacevole.

Nella mattina, il cielo resterà sereno e la temperatura salirà gradualmente fino a raggiungere i +31,9°C. Il vento sarà sempre proveniente da Nord – Nord Ovest, mantenendo una velocità costante.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere sereno con una leggera copertura nuvolosa nel primo pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai +30°C, mentre l’umidità sarà intorno al 55%.

In serata, il cielo resterà sereno e le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +26°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest sarà più sostenuto, con raffiche che potranno raggiungere i 13,3km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Messina indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione all’abbigliamento e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari, data l’intensità del sole prevista. Resta comunque consigliabile monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Luglio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.8° perc. +25.3° Assenti 5 NNO max 8.7 Maestrale 76 % 1017 hPa 4 cielo sereno +24.8° perc. +25.3° Assenti 5.7 NNO max 8.9 Maestrale 79 % 1017 hPa 7 cielo sereno +28.3° perc. +30.3° Assenti 7.7 NNO max 9.3 Maestrale 63 % 1018 hPa 10 cielo sereno +29.9° perc. +31.9° Assenti 6 NNO max 9.4 Maestrale 56 % 1018 hPa 13 cielo sereno +29.8° perc. +31.5° Assenti 7.7 NNO max 9.6 Maestrale 55 % 1017 hPa 16 cielo sereno +29° perc. +30.9° Assenti 7 N max 9.5 Tramontana 59 % 1016 hPa 19 cielo sereno +25.8° perc. +26.4° Assenti 5.9 N max 8.1 Tramontana 76 % 1017 hPa 22 cielo sereno +25.4° perc. +26° Assenti 7.8 NNO max 13 Maestrale 79 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 20:08

