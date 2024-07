Previsioni Meteo Milano: tutti i dettagli per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Giovedì 18 Luglio a Milano si prospetta una giornata con condizioni meteo prevalentemente stabili e soleggiate. Tuttavia, nel corso della notte e nelle prime ore del mattino sono attese precipitazioni leggere, che potrebbero influenzare le prime ore del risveglio cittadino.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’88% e temperature intorno ai +23,6°C. Le precipitazioni leggere caratterizzeranno le prime ore, con una probabilità del 100% alle 01:00 e del 99% alle 02:00, con temperature in lieve calo.

Mattina a Milano si presenterà con cielo sereno a partire dalle 07:00, con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature saliranno gradualmente, con valori intorno ai +28,3°C alle 09:00 e +30,6°C alle 11:00. Il vento sarà moderato proveniente da Est – Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +32°C verso le 14:00, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa minima, temperature in calo attorno ai +25,2°C alle 23:00 e una leggera brezza proveniente da Nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Milano indicano un’iniziale instabilità notturna seguita da una giornata soleggiata e calda. Le temperature massime saranno attese nel primo pomeriggio, mentre la sera vedrà un graduale calo termico. Resta comunque consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Milano.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Milano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.6° perc. +24.2° prob. 8 % 3.4 NNE max 4 Grecale 84 % 1016 hPa 3 nubi sparse +21.7° perc. +22.3° prob. 15 % 3.4 NNE max 4.1 Grecale 91 % 1017 hPa 6 pioggia leggera +23° perc. +23.6° 0.39 mm 0.8 S max 2.5 Ostro 86 % 1018 hPa 9 cielo sereno +28.3° perc. +30° prob. 31 % 5.5 ESE max 7.8 Scirocco 61 % 1018 hPa 12 cielo sereno +31.4° perc. +33.1° prob. 12 % 7.9 SE max 7.8 Scirocco 49 % 1017 hPa 15 cielo sereno +31.9° perc. +33.6° prob. 5 % 8.7 SSE max 6.6 Scirocco 47 % 1016 hPa 18 cielo sereno +29.2° perc. +31.8° prob. 4 % 6.3 SSO max 10.4 Libeccio 62 % 1016 hPa 21 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° prob. 3 % 3.3 NO max 3.4 Maestrale 73 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 21:03

