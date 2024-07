Previsioni Meteo Milazzo: il bollettino per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Giovedì 11 Luglio a Milazzo si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +25,3°C e i +26,8°C. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, con un lieve aumento nel corso della giornata. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere e direzione prevalente da Ovest a Sud Ovest.

Nelle prime ore del mattino, la temperatura si attesterà intorno ai +25,6°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. Durante la mattinata, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i +26,8°C intorno alle ore 07:00, con vento che ruoterà da Ovest a Nord Ovest.

Nel pomeriggio, il meteo a Milazzo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +26°C. Il vento soffierà leggero da Nord – Nord Ovest, con un’umidità che si attesterà intorno al 60-65%.

In serata, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +26°C. Il vento proveniente da Sud Ovest sarà ancora presente, seppur con una lieve diminuzione dell’intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Milazzo per Giovedì 11 Luglio indicano una giornata estiva all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e vento leggero. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche nei prossimi giorni, con cielo sereno e temperature che si manterranno su valori simili. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Milazzo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Milazzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.7° perc. +25.8° Assenti 6.3 SO max 7.5 Libeccio 58 % 1015 hPa 4 cielo sereno +25.6° perc. +25.7° Assenti 6.2 SO max 7 Libeccio 57 % 1015 hPa 7 cielo sereno +26.8° perc. +27.6° Assenti 5 ONO max 5.4 Maestrale 56 % 1016 hPa 10 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 6.7 NNO max 7.2 Maestrale 61 % 1016 hPa 13 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 4.9 NO max 6.8 Maestrale 62 % 1015 hPa 16 cielo sereno +25.7° perc. +26° Assenti 3 ONO max 4.6 Maestrale 65 % 1015 hPa 19 cielo sereno +25.4° perc. +25.8° Assenti 7.2 SO max 7.2 Libeccio 68 % 1016 hPa 22 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 5.3 SSO max 6.6 Libeccio 66 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:22

