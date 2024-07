Previsioni Meteo Mirandola: il bollettino per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Mirandola si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. La mattina avremo nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 44% al 34%, mentre nel pomeriggio il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature oscilleranno tra i +22,4°C e i +30,1°C, con un lieve aumento nel corso della giornata. La velocità del vento sarà compresa tra i 5,9km/h e i 10,7km/h, proveniente prevalentemente da direzione Nord Est.

Le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio a Mirandola indicano che la giornata inizierà con nubi sparse al mattino, per poi evolversi in un cielo sereno nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 62% al mattino e al 48% nel pomeriggio. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1012hPa al mattino e scenderà leggermente nel pomeriggio, arrivando a 1009hPa.

Considerando le previsioni meteo dei prossimi giorni a Mirandola, possiamo affermare che Sabato 20 Luglio sarà caratterizzato da una giornata piacevole, con temperature gradevoli e un cielo che si presenterà per lo più sereno. Le condizioni meteo dovrebbero mantenersi stabili anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori simili e un clima generalmente asciutto e soleggiato. Sembra quindi che il weekend a Mirandola possa regalare giornate ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il bel tempo estivo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +22.2° perc. +22.8° 2.58 mm 8.1 NNE max 13.5 Grecale 90 % 1012 hPa 3 pioggia moderata +21° perc. +21.7° 1.28 mm 3.1 NO max 18.2 Maestrale 94 % 1012 hPa 6 cielo coperto +22.4° perc. +23° prob. 78 % 5.9 O max 5.9 Ponente 86 % 1012 hPa 9 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° prob. 19 % 7.7 NE max 8 Grecale 62 % 1012 hPa 12 poche nuvole +29.2° perc. +30° prob. 15 % 10.1 NE max 8.7 Grecale 51 % 1011 hPa 15 cielo sereno +30° perc. +31° prob. 6 % 10.3 ENE max 7.7 Grecale 49 % 1009 hPa 18 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° prob. 1 % 12.1 ENE max 19.1 Grecale 66 % 1008 hPa 21 poche nuvole +22.9° perc. +23.3° Assenti 9.8 ESE max 13.7 Scirocco 76 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 20:52

