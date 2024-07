Previsioni Meteo Mirandola: tutti i dettagli per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Mirandola per Giovedì 18 Luglio prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature in aumento fino a raggiungere i 33-34°C nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà intorno al 60-70%, con una temperatura che si attesterà intorno ai 25-30°C. Il vento soffierà da nord-est con una velocità di 9-10km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa inferiore al 10% e temperature che potranno superare i 32-33°C. Il vento sarà sempre proveniente da nord-est, con una velocità intorno ai 10-11km/h.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 25-27°C. Il vento sarà leggermente più debole rispetto al pomeriggio, con una velocità di 5-6km/h sempre da nord-est.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Mirandola indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero aumentare leggermente nei giorni successivi. Tuttavia, non sono previste variazioni significative nelle condizioni meteorologiche nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Mirandola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24° perc. +24.4° prob. 8 % 2.4 NE max 3 Grecale 77 % 1016 hPa 3 nubi sparse +22.4° perc. +23° prob. 23 % 4.5 NO max 5.1 Maestrale 87 % 1016 hPa 6 nubi sparse +24.8° perc. +25.3° prob. 37 % 2.9 N max 4.6 Tramontana 77 % 1018 hPa 9 nubi sparse +29.2° perc. +30.6° Assenti 9.1 NE max 10.5 Grecale 55 % 1018 hPa 12 nubi sparse +32.2° perc. +33.8° Assenti 9.4 NE max 8.1 Grecale 46 % 1017 hPa 15 cielo sereno +33.1° perc. +34.9° prob. 3 % 10.5 NNE max 7.7 Grecale 44 % 1015 hPa 18 cielo sereno +29.5° perc. +32.3° prob. 3 % 7.5 NNE max 9.5 Grecale 62 % 1015 hPa 21 cielo sereno +25.5° perc. +26° prob. 6 % 5.1 NNE max 5.6 Grecale 73 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:54

