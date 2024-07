Previsioni Meteo Misterbianco: il bollettino per domani martedì 30 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Misterbianco per Martedì 30 Luglio prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con temperature in aumento, mentre nel pomeriggio sono attese nubi sparse che potrebbero portare ad un lieve calo delle temperature.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che raggiungerà i 35,3°C intorno alle 09:00. La percezione della temperatura sarà di circa 33,8°C a causa di una leggera brezza proveniente da Sud. L’umidità si attesterà intorno al 23% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa del 3% e una temperatura di 36,4°C. La percezione della temperatura sarà di circa 35,4°C a causa di una brezza proveniente da Est. L’umidità aumenterà leggermente al 24% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Durante la sera, il cielo tornerà a essere sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 29°C. L’umidità aumenterà fino al 54% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In conclusione, Martedì 30 Luglio a Misterbianco si prevedono condizioni meteo stabili con temperature elevate durante la mattina e un lieve calo nel pomeriggio a causa delle nubi sparse. L’umidità aumenterà leggermente nel corso della giornata, ma non sono previste precipitazioni significative. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni meteo a Misterbianco nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Luglio a Misterbianco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.8° perc. +27.1° Assenti 5.1 NO max 9.5 Maestrale 33 % 1013 hPa 4 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 0.5 SSO max 2.6 Libeccio 40 % 1013 hPa 7 cielo sereno +31.6° perc. +30.2° Assenti 6.8 OSO max 8.2 Libeccio 28 % 1013 hPa 10 cielo sereno +36.8° perc. +35.5° Assenti 8.9 SE max 10.6 Scirocco 22 % 1012 hPa 13 cielo sereno +36.4° perc. +35.4° Assenti 19.9 E max 19 Levante 24 % 1011 hPa 16 nubi sparse +32.3° perc. +32° Assenti 8.4 ESE max 11.8 Scirocco 36 % 1012 hPa 19 cielo sereno +30° perc. +30.2° Assenti 7.6 ENE max 13.2 Grecale 44 % 1013 hPa 22 cielo sereno +28.4° perc. +29.3° Assenti 0.9 OSO max 4.2 Libeccio 54 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 20:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.