Previsioni Meteo Modena: il bollettino per domani giovedì 18 luglio

Le previsioni meteo a Modena per Giovedì 18 Luglio prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che potranno superare i +30°C già nelle prime ore del giorno.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno e limpido, con una probabilità di nuvole pari a zero. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +35°C, rendendo la giornata particolarmente calda. Il vento soffierà con intensità leggera da nord-est, contribuendo a mitigare leggermente l’afa.

In serata, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo sereno e temperature che si manterranno elevate, attorno ai +28°C. Il vento sarà debole e non sono previste precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 18 Luglio a Modena indicano una giornata calda e soleggiata, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che potrebbero rimanere elevate.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.5° perc. +25° prob. 5 % 2.9 O max 5.1 Ponente 77 % 1016 hPa 3 nubi sparse +22.7° perc. +23.3° prob. 23 % 4.7 ONO max 5.9 Maestrale 87 % 1016 hPa 6 nubi sparse +25.2° perc. +25.7° prob. 35 % 4.2 NO max 3.7 Maestrale 77 % 1018 hPa 9 nubi sparse +30.2° perc. +32.1° Assenti 8.2 NE max 8.1 Grecale 55 % 1018 hPa 12 poche nuvole +33.7° perc. +35.1° Assenti 9.9 NNE max 7.3 Grecale 41 % 1017 hPa 15 cielo sereno +34.5° perc. +35.5° prob. 10 % 13.1 NNE max 8.9 Grecale 37 % 1015 hPa 18 cielo sereno +30.5° perc. +32.6° prob. 10 % 9.3 NNE max 12 Grecale 54 % 1016 hPa 21 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° prob. 8 % 1 ENE max 5 Grecale 69 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 20:54

