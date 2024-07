Previsioni Meteo Modena: il bollettino per domani martedì 16 luglio

MeteoWeb

Martedì 16 Luglio a Modena si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un leggero aumento nel corso della mattinata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura oscillerà tra i +24,8°C e i +31,6°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità compresa tra i 6,9km/h e i 9km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio. Le temperature raggiungeranno un massimo di +34,8°C. Il vento sarà moderato proveniente da Nord con raffiche fino a 12,2km/h.

In serata, si avrà un aumento della copertura nuvolosa con nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,7°C. Il vento sarà più leggero, con una velocità intorno ai 2,5km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Modena indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo con temperature elevate. Tuttavia, potrebbero verificarsi delle variazioni nella copertura nuvolosa, in particolare nel corso della giornata di domani. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Luglio a Modena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.6° perc. +23.8° Assenti 5.7 OSO max 7.3 Libeccio 65 % 1012 hPa 3 cielo sereno +22.1° perc. +21.9° Assenti 6.2 OSO max 8 Libeccio 59 % 1011 hPa 6 cielo sereno +24.8° perc. +24.7° Assenti 6.9 ONO max 9.5 Maestrale 52 % 1012 hPa 9 cielo sereno +29.9° perc. +30.2° Assenti 8.1 NO max 8.3 Maestrale 45 % 1012 hPa 12 cielo sereno +34.1° perc. +33.8° Assenti 9.2 NNO max 12.3 Maestrale 32 % 1011 hPa 15 cielo sereno +34.3° perc. +34.5° Assenti 13.4 N max 9.7 Tramontana 34 % 1010 hPa 18 cielo sereno +30.1° perc. +31.5° Assenti 10.3 N max 14.4 Tramontana 52 % 1011 hPa 21 nubi sparse +25.7° perc. +26.1° Assenti 2.5 OSO max 4.7 Libeccio 66 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:55

