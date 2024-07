Previsioni Meteo Modena: tutti i dettagli per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Modena indicano condizioni stabili durante la giornata, con un cielo generalmente sereno al mattino e poche nuvole nel pomeriggio. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 24°C. La mattina proseguirà con cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i 31,8°C intorno alle 09:00. Nel primo pomeriggio, con cielo sempre sereno, le temperature massime toccheranno i 36,2°C intorno alle 14:00. Nel tardo pomeriggio e sera, si avranno poche nuvole con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a 29°C intorno alle 19:00.

Nel corso della sera, è prevista la comparsa di nubi sparse con una probabilità del 28% di precipitazioni leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 27,8°C. Verso le 21:00 è prevista una leggera pioggia con una probabilità del 19% e una temperatura di 26,1°C. Durante le ultime ore della giornata, la pioggia diventerà moderata con una probabilità del 15% e una temperatura di 24,1°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Modena indicano un inizio di giornata soleggiato con un graduale aumento delle temperature e la comparsa di nubi nel pomeriggio e sera, accompagnate da possibili precipitazioni leggere. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati per eventuali cambiamenti improvvisi delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni a Modena.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.7° perc. +25.1° Assenti 3.6 SO max 3.6 Libeccio 70 % 1017 hPa 3 cielo sereno +23.6° perc. +24° Assenti 4.2 O max 5.6 Ponente 76 % 1017 hPa 6 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 5.8 ONO max 6.7 Maestrale 67 % 1017 hPa 9 cielo sereno +31.8° perc. +33.2° Assenti 7.7 NNO max 5.8 Maestrale 46 % 1017 hPa 12 cielo sereno +35.4° perc. +36.2° Assenti 10 NNO max 8.2 Maestrale 34 % 1014 hPa 15 poche nuvole +35.7° perc. +37° prob. 9 % 11.5 N max 10.5 Tramontana 35 % 1012 hPa 18 poche nuvole +31.7° perc. +33.7° prob. 5 % 10.9 NNO max 14.7 Maestrale 49 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +26.1° perc. +26.1° 0.48 mm 1 S max 4.8 Ostro 71 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 20:53

