Previsioni Meteo Modica: il bollettino per domani martedì 9 luglio

MeteoWeb

Martedì 9 Luglio a Modica si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 32,5°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per la maggior parte della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera brezza che soffierà da Sud – Sud Ovest. Le temperature si attesteranno intorno ai 31,9°C. Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa sarà molto bassa, con un’umidità intorno al 33% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i 32,5°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità di 14,8km/h. La probabilità di precipitazioni sarà assente, con un’umidità intorno al 31% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, con cielo sereno e temperature che si abbasseranno gradualmente fino a 24,8°C. Il vento sarà debole, proveniente da Nord Est, con un’umidità che aumenterà fino al 47% e una pressione atmosferica costante a 1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 9 Luglio a Modica indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e assenza di precipitazioni. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Luglio a Modica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.8° perc. +24.4° Assenti 5.6 NO max 6.2 Maestrale 39 % 1014 hPa 3 poche nuvole +23.9° perc. +23.6° Assenti 8.2 O max 8.5 Ponente 45 % 1014 hPa 6 poche nuvole +29.3° perc. +28.2° Assenti 1.6 NNE max 3.2 Grecale 31 % 1014 hPa 9 cielo sereno +31.9° perc. +31.1° Assenti 11.3 SSO max 10.9 Libeccio 33 % 1014 hPa 12 poche nuvole +32.3° perc. +31.4° Assenti 16 SSO max 13.5 Libeccio 32 % 1014 hPa 15 cielo sereno +31.7° perc. +30.5° Assenti 12.7 OSO max 13.1 Libeccio 30 % 1013 hPa 18 cielo sereno +28.2° perc. +27.5° Assenti 8.9 O max 10.5 Ponente 34 % 1013 hPa 21 cielo sereno +25.2° perc. +24.9° Assenti 7.4 NO max 10.3 Maestrale 40 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 20:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.