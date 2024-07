Previsioni Meteo Modugno: il bollettino per domani martedì 30 luglio

MeteoWeb

Martedì 30 Luglio a Modugno si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31-32°C durante le ore centrali del giorno, con una leggera diminuzione verso sera.

Previsioni Meteo:

Mattina: Il cielo sarà sereno con temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i 30°C verso le ore 10:00 . Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con intensità fino a 30km/h .

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere nel cielo di Modugno, con temperature che si manterranno intorno ai 31-32°C . Il vento sarà ancora proveniente da Nord con raffiche fino a 31km/h .

Sera: Le condizioni meteo resteranno stabili con cielo sereno e temperature che si abbasseranno gradualmente fino a 28-29°C. Il vento sarà moderato proveniente da Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 40km/h.

Considerazioni Finali:

Le previsioni del tempo per Martedì 30 Luglio a Modugno indicano una giornata estiva tipica, con cielo sereno e temperature gradevoli. Non sono previste precipitazioni e la copertura nuvolosa sarà assente. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero subire variazioni lievi ma senza cambiamenti significativi. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Luglio a Modugno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.3° perc. +28.5° Assenti 19.8 ONO max 33.5 Maestrale 60 % 1013 hPa 4 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 21.1 ONO max 33.7 Maestrale 65 % 1013 hPa 7 cielo sereno +28.9° perc. +30.1° Assenti 23.5 NNO max 31.1 Maestrale 55 % 1014 hPa 10 cielo sereno +31° perc. +31.5° Assenti 23.4 N max 29.7 Tramontana 44 % 1014 hPa 13 cielo sereno +31.6° perc. +30.6° Assenti 22.1 N max 30.2 Tramontana 32 % 1013 hPa 16 cielo sereno +30.8° perc. +30° Assenti 24.7 NNO max 31.1 Maestrale 34 % 1012 hPa 19 cielo sereno +29° perc. +28.8° Assenti 22.2 NNO max 38.6 Maestrale 42 % 1013 hPa 22 cielo sereno +28.4° perc. +27.8° Assenti 19.2 NO max 36.7 Maestrale 36 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.