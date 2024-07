Previsioni Meteo Modugno: il bollettino per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Modugno indicano una settimana con condizioni variabili. Lunedì 22 Luglio si prevedono nubi sparse con temperature intorno ai +28,2°C. Nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente con piogge leggere e vento fino a 26,4km/h. Martedì 23 Luglio il cielo sarà sereno, con temperature che potranno raggiungere i +32,4°C. Mercoledì 24 Luglio si conferma il cielo sereno, con venti moderati. Giovedì 25 Luglio si prevedono nubi sparse e temperature intorno ai +27,2°C. Si consiglia di monitorare le variazioni del meteo per organizzare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 22 Luglio

Nella notte a Modugno, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 46%. Le temperature si attesteranno intorno ai +28,2°C, con una percezione di +30,1°C. Il vento soffierà a 6,5km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 9,7km/h. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica di 1010hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà al 49% con la persistenza di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a +32,4°C, con una percezione di +33,4°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 7,8km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà al 43%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100% e piogge leggere. Le temperature massime saranno di +30,3°C, percepite come +32,4°C. Il vento aumenterà di intensità, raggiungendo i 21,7km/h provenendo da Nord Est, con raffiche fino a 26,4km/h. La probabilità di pioggia sarà dell’8%.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con cielo coperto al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,2°C, percepite come +28,3°C. Il vento soffierà a 18,3km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 28,9km/h. La probabilità di pioggia sarà del 25%.

Martedì 23 Luglio

Durante la notte a Modugno, il cielo sarà coperto al 96%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,5°C, con una percezione di +26,5°C. Il vento soffierà a 17,6km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 34km/h. La probabilità di pioggia sarà del 5%.

Nelle prime ore del mattino, il cielo si schiarirà con una copertura nuvolosa al 12%. Le temperature saranno di +26,2°C, percepite come +26,2°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 16,7km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 59%.

Durante la mattinata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +30,4°C, con una percezione di +31,6°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 20,2km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 50%.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno al 0%. Le temperature massime saranno di +32,4°C, percepite come +33,6°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 19,9km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 43%.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +29,2°C, percepite come +30,6°C. Il vento soffierà a 15,3km/h provenendo da Nord. L’umidità sarà del 53%.

Mercoledì 24 Luglio

Durante la notte a Modugno, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +28,8°C, con una percezione di +29,3°C. Il vento soffierà a 12,9km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 23,3km/h. L’umidità sarà del 49%.

Nelle prime ore del mattino, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saranno di +28,5°C, percepite come +28,7°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 14,5km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 47%.

Durante la mattinata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno al 0%. Le temperature saliranno fino a +32,3°C, con una percezione di +32,7°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 13,5km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 40%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +32,4°C, percepite come +33,6°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 19,9km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 43%.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +29,2°C, percepite come +30,6°C. Il vento soffierà a 15,3km/h provenendo da Nord. L’umidità sarà del 53%.

Giovedì 25 Luglio

Durante la notte a Modugno, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’84%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,2°C, con una percezione di +28,2°C. Il vento soffierà a 16,6km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 27,3km/h. La probabilità di pioggia sarà del 12%.

Nelle prime ore del mattino, il cielo si schiarirà con una copertura nuvolosa al 8%. Le temperature saranno di +26,8°C, percepite come +28,1°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 14,6km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 63%.

Durante la mattinata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 8%. Le temperature saliranno fino a +29,2°C, con una percezione di +30,5°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 15,8km/h proveniente da Nord. L’umidità si attesterà al 54%.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno al 0%. Le temperature massime saranno di +32,4°C, percepite come +33,5°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 21,9km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 46%.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,8°C, percepite come +30,1°C. Il vento soffierà a 14,7km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 57%.

In conclusione, per i prossimi giorni a Modugno si prevedono condizioni meteorologiche variabili con alternanza di cieli sereni e coperti, con possibili precipitazioni nel pomeriggio di Lunedì 22 Luglio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +33°C, con percezioni più elevate dovute all’umidità. Il vento sarà moderato con raffiche vivaci in alcune ore della giornata. Resta consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

