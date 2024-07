Previsioni Meteo Modugno: tutti i dettagli per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 17 Luglio a Modugno si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con punte massime attese nel pomeriggio.

Nella prima parte della giornata, dalle prime ore del mattino fino al mezzogiorno, il cielo sarà completamente sereno, con temperature in rapida ascesa. Le minime si attesteranno intorno ai +29,2°C alle prime ore del mattino, mentre le massime raggiungeranno i +34,6°C intorno alle ore 11:00.

Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative: il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +33,9°C. Il vento soffierà a una velocità di 18,2km/h provenendo da Nord.

In serata, il cielo continuerà ad essere sereno, con una leggera presenza di nuvole intorno alle 22:00. Le temperature si attesteranno intorno ai +29,9°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 17 Luglio a Modugno indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento moderato. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +29.5° perc. +29.3° Assenti 9.2 NO max 15 Maestrale 42 % 1011 hPa 4 cielo sereno +29° perc. +28.7° Assenti 8.7 ONO max 16.5 Maestrale 41 % 1012 hPa 7 cielo sereno +32.2° perc. +31.6° Assenti 10.6 NO max 15.6 Maestrale 34 % 1012 hPa 10 cielo sereno +34.4° perc. +33.8° Assenti 14.8 N max 16.4 Tramontana 30 % 1013 hPa 13 cielo sereno +34.2° perc. +34.6° Assenti 17.4 N max 22.9 Tramontana 35 % 1013 hPa 16 cielo sereno +32.8° perc. +33.6° Assenti 12.9 N max 21.5 Tramontana 41 % 1012 hPa 19 cielo sereno +31° perc. +31.7° Assenti 10.3 NNO max 15.9 Maestrale 45 % 1013 hPa 22 cielo sereno +29.8° perc. +30.6° Assenti 7.3 NNO max 15.8 Maestrale 49 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:37 e tramonta alle ore 20:20

