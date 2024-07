Previsioni Meteo Modugno: tutti i dettagli per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Modugno indicano un fine settimana stabile e caldo. Il cielo sarà sereno, con temperature in aumento e punte di calore fino a +34,5°C. Il vento soffierà prevalentemente da Nord con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà su valori moderati. In generale, si prospetta un clima ideale per attività all’aperto, con condizioni meteorologiche che favoriranno giornate soleggiate e calde.

Venerdì 26 Luglio

Notte: Durante la notte a Modugno il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,2°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest con velocità fino a 28,4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 40% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +27,1°C con una brezza vivace da Nord Ovest. Durante le ore successive, le temperature saliranno fino a raggiungere i +31,4°C alle 12:00. Il vento sarà sempre proveniente da Nord con intensità variabile tra brezza e brezza vivace.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate, con punte di +31,6°C alle 13:00. Il vento sarà ancora da Nord con brezza vivace. L’umidità si attesterà intorno al 30% con pressione atmosferica stabile a 1012hPa.

Sera: In serata le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si abbasseranno leggermente fino a +27,7°C alle 23:00. Il vento sarà sempre proveniente da Nord Ovest con una brezza moderata. L’umidità aumenterà leggermente arrivando al 40%.

Sabato 27 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo resterà sereno con temperature stabili intorno ai +27°C. Il vento sarà sempre da Nord Ovest con una brezza leggera. L’umidità si attesterà intorno al 42% con pressione atmosferica a 1013hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento, con punte di +32°C alle 10:00. Il vento sarà sempre da Nord con brezza leggera. L’umidità si manterrà intorno al 30%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire, con punte di +33,1°C alle 14:00. Il vento sarà sempre da Nord – Nord Est con brezza leggera. L’umidità aumenterà leggermente arrivando al 33%.

Sera: In serata le condizioni meteorologiche saranno stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +29°C. Il vento sarà sempre da Nord – Nord Ovest con una brezza leggera. L’umidità aumenterà leggermente arrivando al 45%.

Domenica 28 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +28,6°C. Il vento sarà da Nord – Nord Ovest con una brezza leggera. L’umidità si attesterà intorno al 48% con pressione atmosferica a 1016hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento, con punte di +32,8°C alle 09:00. Il vento sarà sempre da Nord con brezza leggera. L’umidità si manterrà intorno al 33%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire, con punte di +34,5°C alle 13:00. Il vento sarà sempre da Nord – Nord Est con brezza leggera. L’umidità aumenterà leggermente arrivando al 31%.

Sera: In serata le condizioni meteorologiche saranno stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +29,3°C. Il vento sarà sempre da Nord – Nord Ovest con una brezza leggera. L’umidità aumenterà leggermente arrivando al 53%.

In conclusione, il fine settimana a Modugno si prospetta con condizioni meteorologiche stabili e temperature elevate. Il cielo resterà sereno e il vento sarà prevalentemente da Nord con intensità variabile tra brezza e brezza vivace. L’umidità si manterrà su valori moderati mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da un clima caldo e soleggiato, ideale per trascorrere del tempo all’aperto.

