Previsioni Meteo Mola di Bari: tutti i dettagli per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mola di Bari indicano un inizio settimana con temperature elevate e cieli variabili. Lunedì, il cielo sarà sereno di notte, ma durante il giorno si avrà un aumento della copertura nuvolosa con temperature fino a +31,8°C. Il vento sarà moderato con raffiche. Martedì, il cielo sarà coperto di notte, ma durante il giorno sarà sereno con temperature fino a +31°C. Da metà settimana, si prevede una stabilità delle condizioni atmosferiche. Restate informati per eventuali cambiamenti.

Lunedì 22 Luglio

Nella notte a Mola di Bari il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,9°C con una percezione di +29,6°C. Il vento soffierà a 6,8km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 9,3km/h. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà al 32% con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a +31,5°C con una percezione di +33,4°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 9,8km/h provenendo da Est – Nord Est, con raffiche fino a 8,3km/h. L’umidità si attesterà al 50% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1010hPa.

Nel pomeriggio le nubi saranno sparse con una copertura del 37%. Le temperature massime saranno di +31,8°C con una percezione di +34,2°C. Il vento soffierà a 13,5km/h provenendo da Nord Est, con raffiche fino a 10,9km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 36% con un’umidità del 51% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

In serata il cielo si coprirà, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,5°C con una percezione di +29,2°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 26,9km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 40,6km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 21% con un’umidità del 65% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Martedì 23 Luglio

Durante la notte il cielo sarà coperto al 97% con poche nubi. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,4°C con una percezione di +26,4°C. Il vento soffierà a 22,4km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 36,4km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Nella mattina il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +29,2°C con una percezione di +31,4°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 27,6km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 39km/h. L’umidità si attesterà al 65% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1011hPa.

Durante il pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +31°C con una percezione di +33,2°C. Il vento soffierà a 27,4km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 34km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 0% con un’umidità del 62% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

In serata il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,2°C con una percezione di +30,6°C. Il vento soffierà a 16,8km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 33km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 0% con un’umidità del 67% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mercoledì 24 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +28,5°C con una percezione di +30°C. Il vento soffierà a 18,9km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 37,5km/h. L’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Nella mattina il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +30,3°C con una percezione di +32°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 24,1km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 28,8km/h. L’umidità si attesterà al 66% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1009hPa.

Durante il pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +31°C con una percezione di +33,2°C. Il vento soffierà a 20km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 25,9km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 0% con un’umidità del 53% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

In serata il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,8°C con una percezione di +30,4°C. Il vento soffierà a 9,8km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 12,3km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 0% con un’umidità del 58% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Giovedì 25 Luglio

Durante la notte il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa all’83%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +27,2°C con una percezione di +28,6°C. Il vento soffierà a 20km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 31,6km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Nella mattina il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +27,8°C con una percezione di +29,9°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 23,6km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 30,1km/h. L’umidità si attesterà al 67% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1008hPa.

Durante il pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +30,6°C con una percezione di +34°C. Il vento soffierà a 21,9km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 26km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 0% con un’umidità del 60% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

In serata il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,8°C con una percezione di +30,4°C. Il vento soffierà a 9,8km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 12,3km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 13% con un’umidità del 58% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

In base alle previsioni meteo per Mola di Bari, si prevede un inizio settimana con temperature elevate e cieli variabili, seguiti da una stabilità delle condizioni atmosferiche verso la metà della settimana. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.