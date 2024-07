Previsioni Meteo Molfetta: il bollettino per domani mercoledì 10 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 10 Luglio a Molfetta si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno elevate, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa pari al 0%. La temperatura massima raggiungerà i 30,2°C durante le ore centrali del giorno, mentre la minima si attesterà sui 26,3°C durante la notte.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente, con una leggera brezza proveniente dal Nord. Le temperature percepite saranno leggermente superiori rispetto alla temperatura effettiva, garantendo un clima caldo ma piacevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con il sole che continuerà a splendere e le temperature che si manterranno elevate. La brezza vivace proveniente dal Nord – Nord Est contribuirà a rinfrescare leggermente l’aria, rendendo la situazione più confortevole.

In serata, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, mantenendosi comunque su valori piacevoli. La brezza leggera proveniente da diverse direzioni contribuirà a creare un’atmosfera piacevole e gradevole per passeggiate serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 10 Luglio a Molfetta indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, con temperature elevate ma non eccessive. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni confermano un trend simile, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori estivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Luglio a Molfetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.3° perc. +28.3° Assenti 9.6 OSO max 12.9 Libeccio 58 % 1014 hPa 3 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 17.9 O max 28 Ponente 61 % 1014 hPa 6 cielo sereno +28° perc. +28.9° Assenti 15.7 ONO max 21.2 Maestrale 54 % 1014 hPa 9 cielo sereno +30.1° perc. +30.8° Assenti 12.6 N max 14 Tramontana 47 % 1015 hPa 12 cielo sereno +30° perc. +32° Assenti 18.3 NNE max 21.5 Grecale 55 % 1014 hPa 15 cielo sereno +29.7° perc. +32.1° Assenti 15.2 NNE max 20.7 Grecale 59 % 1013 hPa 18 cielo sereno +28.7° perc. +30.8° Assenti 4.7 N max 6.4 Tramontana 62 % 1013 hPa 21 cielo sereno +28° perc. +29.6° Assenti 4.5 NO max 6.2 Maestrale 62 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:32 e tramonta alle ore 20:26

