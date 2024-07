Previsioni Meteo Mondragone: il bollettino per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Mondragone prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori intorno ai +29°C.

Nel corso della giornata, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i +31°C nel primo pomeriggio, con una leggera sensazione di caldo che potrebbe far percepire la temperatura fino a +31,9°C.

Durante il pomeriggio, il vento soffierà con intensità variabile da 12,7km/h a 17,9km/h provenendo da direzione Sud Ovest. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 12,7km/h. Non sono previste precipitazioni significative, e l’umidità si manterrà intorno al 46-52%.

In serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nuvole, garantendo una notte serena e stellata. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C, offrendo un clima fresco e piacevole per trascorrere la serata all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Mondragone indicano una giornata all’insegna del sole e delle temperature estive, con un leggero aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature gradevoli e assenza di precipitazioni significative.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Mondragone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.6° perc. +23.9° Assenti 4.3 NNE max 4.6 Grecale 73 % 1011 hPa 3 cielo sereno +22.9° perc. +23° Assenti 4.8 NNE max 4.8 Grecale 68 % 1011 hPa 6 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 4 NE max 3.6 Grecale 54 % 1012 hPa 9 nubi sparse +29.7° perc. +30.3° Assenti 10.4 SO max 9.9 Libeccio 48 % 1012 hPa 12 nubi sparse +30.8° perc. +31.8° Assenti 12.1 OSO max 12 Libeccio 47 % 1012 hPa 15 cielo sereno +30.1° perc. +31.6° Assenti 15 OSO max 17.9 Libeccio 52 % 1011 hPa 18 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 9.4 O max 14.7 Ponente 70 % 1011 hPa 21 cielo sereno +24.6° perc. +25.1° Assenti 3.3 NO max 7.6 Maestrale 77 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 20:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.