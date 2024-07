Previsioni Meteo Monsummano Terme: il bollettino per domani lunedì 29 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 29 Luglio a Monsummano Terme indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La mattina il cielo sarà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +34,1°C intorno alle ore 09:00. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +38,4°C intorno alle ore 13:00. Durante la sera e la notte il cielo sarà nuovamente sereno con temperature in diminuzione, ma comunque piuttosto miti.

Le previsioni del tempo mostrano una copertura nuvolosa che varia dal 0% al 40% durante la giornata, con un picco di nuvole sparse nel tardo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i +23,1°C e i +38,4°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 30% – 77%. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1015hPa – 1018hPa.

In base alla situazione attuale, sembra che i prossimi giorni a Monsummano Terme saranno caratterizzati da un clima stabile e caldo, con temperature elevate e cieli generalmente sereni. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata per evitare insolazioni e disidratazione, mantenendosi idratati e cercando riparo all’ombra quando possibile.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Luglio a Monsummano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.5° perc. +23.9° Assenti 4 N max 4.1 Tramontana 77 % 1018 hPa 4 cielo sereno +22.8° perc. +23.2° Assenti 5 N max 5.8 Tramontana 77 % 1018 hPa 7 cielo sereno +29.5° perc. +30.2° Assenti 4.2 NE max 7.3 Grecale 49 % 1017 hPa 10 cielo sereno +35.8° perc. +36.8° Assenti 6.6 NE max 9.1 Grecale 34 % 1017 hPa 13 cielo sereno +38.4° perc. +39.9° Assenti 4.3 ENE max 9.7 Grecale 29 % 1015 hPa 16 nubi sparse +35.3° perc. +37.8° Assenti 10 N max 12.4 Tramontana 40 % 1014 hPa 19 cielo sereno +28.8° perc. +30.5° Assenti 8.2 NNE max 14.1 Grecale 59 % 1015 hPa 22 cielo sereno +25.7° perc. +26° Assenti 9 N max 12.8 Tramontana 65 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 20:40

