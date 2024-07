Previsioni Meteo Montecatini Terme: il bollettino per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montecatini Terme indicano un fine settimana caldo e soleggiato. Le temperature saranno elevate durante il giorno, con punte di +34,7°C previste per Domenica alle 14:00. Le serate saranno piacevoli, con temperature che si manterranno intorno ai +20-25°C. È consigliabile proteggersi dal sole e idratarsi regolarmente per affrontare al meglio le giornate estive. Potrebbero verificarsi brevi episodi di nubi sparse, ma senza precipitazioni significative.

Venerdì 12 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +21,6°C e una leggera brezza proveniente da Nord a 2,1km/h.

Mattina: La giornata inizierà con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 ci saranno +24°C con una leggera brezza da Sud. Alle 09:00 la temperatura raggiungerà i +29,6°C con una brezza più sostenuta da Sud Ovest.

Pomeriggio: Nel primo pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che arriveranno a +33°C alle 13:00. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con raffiche vivaci. C’è una leggera probabilità del 7% di precipitazioni.

Sera: Verso sera il cielo rimarrà sereno con temperature che si abbasseranno gradualmente. Alle 21:00 ci saranno nubi sparse con una copertura del 32% e una temperatura di +22,2°C.

Sabato 13 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 33% e una temperatura di +21°C.

Mattina: La mattinata inizierà con poche nuvole e temperature gradevoli. Alle 07:00 ci saranno +25,7°C con una brezza leggera da Sud – Sud Ovest. Alle 10:00 la temperatura salirà a +30,6°C con una brezza da Sud Ovest.

Pomeriggio: Nel primo pomeriggio il cielo sarà sereno con temperature che raggiungeranno i +32,3°C alle 12:00. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con intensità moderata.

Sera: Verso sera il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno piacevoli. Alle 19:00 ci saranno +23°C con una brezza leggera da Ovest.

Domenica 14 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo presenterà cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa del 5% e una temperatura di +19,9°C.

Mattina: La mattinata inizierà con nubi sparse e una copertura del 47%. Alle 08:00 ci saranno +28,4°C con una leggera brezza da Sud – Sud Ovest. Alle 11:00 la temperatura salirà a +33,1°C con una brezza leggera da Sud Ovest.

Pomeriggio: Nel primo pomeriggio il cielo sarà sereno con temperature che arriveranno a +34,7°C alle 14:00. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con brezza leggera.

Sera: Verso sera il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 15% e una temperatura di +24,6°C alle 19:00.

In conclusione, il fine settimana a Montecatini Terme si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature elevate durante il giorno e un clima piacevole nelle ore serali. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi frequentemente per godersi al meglio le giornate estive.

