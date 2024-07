Previsioni Meteo Montevarchi: il bollettino per domani domenica 28 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Montevarchi promettono una giornata all’insegna del sole e del caldo estivo. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature gradevoli attorno ai +21°C. La copertura nuvolosa sarà assente e la velocità del vento si manterrà intorno ai 2-3 km/h provenienti da direzioni variabili.

Man mano che la mattinata avanza, il termometro salirà rapidamente, con temperature che raggiungeranno i +35°C nelle ore centrali del giorno. Il cielo resterà sereno e la brezza leggera contribuirà a rendere la situazione più sopportabile nonostante il caldo intenso. L’umidità si attesterà intorno al 30% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1018hPa.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, toccando punte di +38°C. Il vento soffierà con intensità moderata provenendo prevalentemente da direzione Ovest. Non sono previste precipitazioni e la copertura nuvolosa rimarrà assente.

Alla sera, nonostante il calare del sole, le temperature si manterranno elevate attorno ai +26°C, garantendo una serata piacevole e ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Il vento sarà ancora presente, ma con una intensità più contenuta rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 28 Luglio a Montevarchi indicano una giornata estiva con sole splendente, temperature elevate e assenza di precipitazioni. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di mantenere un’adeguata idratazione per affrontare al meglio il caldo intenso. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle condizioni meteo dei prossimi giorni a Montevarchi.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Luglio a Montevarchi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21° perc. +20.9° Assenti 2.8 NNE max 2.9 Grecale 64 % 1018 hPa 4 cielo sereno +20.2° perc. +20° Assenti 2.6 NNE max 2.8 Grecale 67 % 1018 hPa 7 cielo sereno +29° perc. +28.7° Assenti 3 OSO max 3.9 Libeccio 41 % 1019 hPa 10 cielo sereno +35.4° perc. +34.1° Assenti 10 O max 12.7 Ponente 24 % 1018 hPa 13 cielo sereno +38.4° perc. +37° Assenti 13.6 NO max 14.8 Maestrale 19 % 1016 hPa 16 cielo sereno +37.1° perc. +35.3° Assenti 20.6 ONO max 15.4 Maestrale 19 % 1015 hPa 19 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 9.2 NO max 9.6 Maestrale 41 % 1017 hPa 22 cielo sereno +22.6° perc. +22.3° Assenti 5.9 N max 6 Tramontana 55 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:02 e tramonta alle ore 20:37

