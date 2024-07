Previsioni Meteo Montevarchi: il bollettino per domani martedì 16 luglio

MeteoWeb

Martedì 16 Luglio a Montevarchi si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori elevati nel pomeriggio, per poi diminuire gradualmente verso sera.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,3°C alle 06:00, che aumenterà fino a +34,9°C alle 11:00. Durante il pomeriggio, le temperature massime si attesteranno intorno ai +36°C intorno alle 12:00. Nel tardo pomeriggio e sera, le temperature diminuiranno gradualmente, ma resteranno piuttosto elevate, con valori intorno ai +32,1°C alle 17:00 e ai +29,1°C alle 18:00.

Le condizioni del cielo rimarranno serene per l’intera giornata, con una copertura nuvolosa pari al 0%. Il vento soffierà principalmente da ovest con intensità variabile, che aumenterà durante il pomeriggio, con raffiche fino a 22,4km/h alle 18:00. Le precipitazioni e l’umidità resteranno assenti per l’intera giornata, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1013hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 16 Luglio a Montevarchi indicano una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate durante il pomeriggio e venti leggeri. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Montevarchi nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Luglio a Montevarchi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.6° perc. +20.3° Assenti 4.8 NO max 5 Maestrale 61 % 1013 hPa 4 cielo sereno +19.7° perc. +19.4° Assenti 5.4 NNO max 5.6 Maestrale 67 % 1013 hPa 7 cielo sereno +28.1° perc. +28° Assenti 6.4 O max 8.4 Ponente 43 % 1013 hPa 10 cielo sereno +33.6° perc. +32.5° Assenti 13.3 ONO max 16.9 Maestrale 28 % 1013 hPa 13 cielo sereno +36.4° perc. +34.8° Assenti 18.7 ONO max 19.9 Maestrale 21 % 1012 hPa 16 cielo sereno +34° perc. +32.3° Assenti 20.2 O max 21.2 Ponente 24 % 1012 hPa 19 cielo sereno +24.8° perc. +24.7° Assenti 9.6 NO max 10.6 Maestrale 53 % 1013 hPa 22 cielo sereno +20.8° perc. +20.9° Assenti 6.9 NNO max 6.8 Maestrale 77 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 20:49

