Previsioni Meteo Montevarchi: il bollettino per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

Le previsioni meteo per Montevarchi indicano che lunedì 15 Luglio il cielo sarà parzialmente coperto al mattino, con temperature in aumento fino a +37°C nel pomeriggio, quando il cielo si schiarirà completamente. Martedì 16 Luglio si prevede un cielo sereno per l’intera giornata, con temperature che raggiungeranno i +37,1°C. Mercoledì 17 Luglio il cielo sarà prevalentemente sereno, con un lieve aumento delle nubi nel pomeriggio e temperature massime attese intorno ai +37,3°C. Giovedì 18 Luglio il cielo sarà sereno durante la notte, con temperature intorno ai +22,4°C.

Lunedì 15 Luglio

Nella notte a Montevarchi, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 39%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,4°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 3,7km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 4km/h. Le precipitazioni e l’umidità saranno assenti, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà ancora parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’84%. Le temperature saliranno fino a +28°C, con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento sarà debole, con una velocità di 1,4km/h proveniente da Est – Nord Est. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità del 42% e una pressione atmosferica costante a 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e diventerà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature raggiungeranno i +37°C, con una percezione termica di +35,4°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 9,5km/h da Ovest – Nord Ovest. Le precipitazioni e l’umidità rimarranno basse, rispettivamente al 20% e al 1012hPa.

In serata, il cielo resterà sereno senza nuvole, con temperature che si abbasseranno fino a +21,4°C. Il vento soffierà a 6,7km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. L’umidità aumenterà leggermente al 62%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte a Montevarchi, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,7°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 5,6km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 5,8km/h. Le precipitazioni e l’umidità saranno assenti, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Nella mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa bassa del 3%. Le temperature saliranno fino a +30°C, con una percezione termica di +29,4°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 7,7km/h da Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità del 37% e una pressione atmosferica stabile a 1013hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà completamente sereno senza nuvole, con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +37,1°C, con una percezione termica di +35,3°C. Il vento soffierà a 10,6km/h da Ovest – Nord Ovest. Le precipitazioni e l’umidità rimarranno basse, rispettivamente al 19% e al 1011hPa.

In serata, il cielo resterà sereno senza nuvole, con temperature che si abbasseranno fino a +20,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,5km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità aumenterà al 74%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte a Montevarchi, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 4,5km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 4,7km/h. Le precipitazioni e l’umidità saranno assenti, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Nella mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa bassa del 0%. Le temperature saliranno fino a +34°C, con una percezione termica di +33,1°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 1km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità del 29% e una pressione atmosferica stabile a 1016hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 41%. Le temperature massime raggiungeranno i +37,3°C, con una percezione termica di +35,4°C. Il vento soffierà a 12,2km/h da Ovest – Nord Ovest. Le precipitazioni e l’umidità rimarranno basse, rispettivamente al 18% e al 1015hPa.

In serata, il cielo si schiarirà e diventerà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si abbasseranno fino a +22,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,5km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità aumenterà al 55%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Giovedì 18 Luglio

Per Giovedì 18 Luglio a Montevarchi, durante la notte si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai +22,4°C, con una percezione termica di +22,2°C. Il vento soffierà a 5,3km/h provenendo da Nord – Nord Est. Le precipitazioni e l’umidità saranno assenti, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

