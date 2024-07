Previsioni Meteo Monza: il bollettino per domani lunedì 22 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 22 Luglio a Monza mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La mattina si prevede un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio il cielo sarà prevalentemente sereno. Durante la sera, sono attese precipitazioni leggere.

Nel dettaglio, la mattina a Monza inizierà con nubi sparse che tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a un cielo sereno con una copertura nuvolosa intorno al 12%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C, con una leggera brezza proveniente da Est.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature raggiungeranno i +33°C, con una leggera brezza che soffierà da Sud – Sud Ovest.

Durante la sera, è prevista la comparsa di piogge leggere con una copertura nuvolosa intorno al 2%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +26°C, con una brezza proveniente da Nord Est.

In base alle condizioni attese per Lunedì 22 Luglio, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche nel corso della giornata e di essere preparati a possibili precipitazioni durante la serata. Per i prossimi giorni a Monza, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con un cielo generalmente sereno e temperature stabili.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.3° perc. +23.7° prob. 49 % 4.6 NO max 8.6 Maestrale 77 % 1010 hPa 3 cielo coperto +21.9° perc. +22.2° prob. 37 % 3.7 NNE max 5.4 Grecale 80 % 1010 hPa 6 nubi sparse +23.3° perc. +23.6° prob. 22 % 1.9 N max 4 Tramontana 75 % 1011 hPa 9 cielo sereno +29.5° perc. +30.2° prob. 8 % 1.4 O max 4.3 Ponente 49 % 1012 hPa 12 cielo sereno +32.6° perc. +32.6° prob. 5 % 9.4 SSO max 7.8 Libeccio 37 % 1011 hPa 15 cielo sereno +32.8° perc. +33.1° prob. 16 % 10.1 SSO max 6.8 Libeccio 38 % 1010 hPa 18 cielo sereno +29.8° perc. +31° prob. 28 % 6.4 S max 8.6 Ostro 52 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +26.1° perc. +26.1° 0.3 mm 2.2 NE max 4.2 Grecale 66 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:58 e tramonta alle ore 20:59

