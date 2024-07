Previsioni Meteo Monza: il bollettino per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Monza evidenziano una variazione delle condizioni atmosferiche nel fine settimana. Sabato si prevedono nubi sparse con piogge leggere nel pomeriggio, mentre domenica il cielo sarà sereno. Le temperature saranno in aumento, con punte massime di +34,4°C nel pomeriggio di Domenica. L’umidità varierà tra il 41% e il 79%. Restate aggiornati per pianificare al meglio il vostro weekend!

Venerdì 26 Luglio

Notte: Durante la notte a Monza si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 75%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,4°C, con una percezione di +22,7°C. Il vento soffierà a 5,9km/h provenendo da Est – Nord Est, con raffiche fino a 16,1km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 13%. Le temperature saliranno fino a +27,7°C, con una percezione di +28°C. Il vento sarà a 5,9km/h proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 6,1km/h. L’umidità sarà del 49%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’82%. Le temperature massime raggiungeranno i +29,4°C, con una percezione di +29,7°C. Il vento sarà a 8,2km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 7,3km/h. L’umidità sarà del 46%.

Sera: In serata il cielo sarà ancora coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 45%. Le temperature si attesteranno intorno ai +28,3°C, con una percezione di +29,2°C. Il vento sarà a 5,2km/h proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 7,1km/h. L’umidità sarà del 54%.

Sabato 27 Luglio

Notte: Durante la notte a Monza si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 26%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,5°C, con una percezione di +23,7°C. Il vento soffierà a 4,1km/h provenendo da Nord Est, con raffiche fino a 4,2km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 74%. Le temperature saliranno fino a +23,2°C, con una percezione di +23,5°C. Il vento sarà a 3,7km/h proveniente da Nord Est, con raffiche fino a 4,4km/h. L’umidità sarà del 73%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevedono pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 50%. Le temperature massime raggiungeranno i +23,4°C, con una percezione di +23,9°C. Il vento sarà a 1,5km/h proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 2,7km/h. L’umidità sarà del 79%.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,8°C, con una percezione di +28,2°C. Il vento sarà a 4,2km/h proveniente da Sud, con raffiche fino a 2,7km/h. L’umidità sarà del 66%.

Domenica 28 Luglio

Notte: Durante la notte a Monza si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa del 13%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,9°C, con una percezione di +25,4°C. Il vento soffierà a 1,4km/h provenendo da Est, con raffiche fino a 4,2km/h. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature saliranno fino a +31°C, con una percezione di +32,8°C. Il vento sarà a 7,3km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche fino a 7,7km/h. L’umidità sarà del 51%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevedono cielo sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature massime raggiungeranno i +34,4°C, con una percezione di +36,5°C. Il vento sarà a 11,8km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 9,5km/h. L’umidità sarà del 41%.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai +33,1°C, con una percezione di +35,6°C. Il vento sarà a 8,8km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 7,3km/h. L’umidità sarà del 47%.

In conclusione, il fine settimana a Monza si prospetta con temperature elevate e possibili precipitazioni nel corso del sabato, mentre domenica si prevede un cielo sereno e temperature in aumento. Restate aggiornati sulle previsioni per godervi al meglio il vostro weekend!

