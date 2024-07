Previsioni Meteo Monza: tutti i dettagli per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Venerdì 12 Luglio a Monza si prospetta una giornata caratterizzata da piogge e precipitazioni. Le prime ore del mattino vedranno una copertura nuvolosa intorno al 80%, con temperature che si aggireranno intorno ai +23°C. Il vento soffierà leggero da diverse direzioni, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 90%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1013hPa.

Durante la mattina, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative. Le precipitazioni si intensificheranno, con una pioggia moderata che potrebbe perdurare fino al primo pomeriggio. Le temperature saliranno leggermente, attestandosi intorno ai +26°C, mentre l’umidità si manterrà intorno all’83%.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a interessare la zona di Monza, con una pioggia leggera che accompagnerà il resto della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +28°C, con un aumento dell’intensità del vento che potrà raggiungere i 9 km/h. L’umidità si manterrà elevata intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica inizierà a diminuire leggermente.

In serata, le precipitazioni tenderanno a diminuire di intensità, ma la pioggerella potrebbe persistere fino a tarda notte. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +22°C, mentre il vento proveniente da Nord Ovest potrà soffiare fino a 21 km/h. L’umidità si manterrà alta intorno al 90%, con una pressione atmosferica che si attesterà sui 1009hPa.

In conclusione, Venerdì 12 Luglio a Monza sarà caratterizzato da un clima instabile, con precipitazioni che accompagneranno l’intera giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare una giornata all’insegna della pioggia. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Monza per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Monza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +23.6° perc. +24.2° 0.86 mm 1 N max 3.9 Tramontana 87 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +22.2° perc. +22.9° 0.14 mm 3.1 NE max 3.4 Grecale 93 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +22.8° perc. +23.5° 0.74 mm 2.1 ONO max 4.6 Maestrale 91 % 1013 hPa 9 pioggia moderata +25.3° perc. +26.1° 1.66 mm 3.6 SO max 3.9 Libeccio 83 % 1012 hPa 12 pioggia moderata +28.2° perc. +30.9° 1.43 mm 3.2 SSE max 5.2 Scirocco 69 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +28.1° perc. +30.7° 0.98 mm 5.4 SSE max 9 Scirocco 69 % 1009 hPa 18 pioggia moderata +25.4° perc. +26.2° 1.68 mm 4.8 ENE max 5 Grecale 83 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +22.3° perc. +22.9° 0.51 mm 9.2 NO max 16.9 Maestrale 90 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 21:08

