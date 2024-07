Previsioni Meteo Muggiò: il bollettino per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Muggiò mostrano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. La mattina inizierà con poche nuvole e una temperatura di +22°C, che potrebbe far lievitare la temperatura percepita a +22,5°C. La velocità del vento sarà di 5,9km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche fino a 13,2km/h. L’umidità si attesterà all’86% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

Nel corso della giornata, ci si potrebbe aspettare un aumento della copertura nuvolosa con possibili piogge leggere. Durante le ore pomeridiane, la probabilità di precipitazioni aumenterà, con temperature che oscilleranno tra i +27,2°C e i +28,8°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 9km/h con raffiche fino a 10,6km/h.

Nella seconda parte della giornata, la pioggia potrebbe intensificarsi, con precipitazioni moderate e una probabilità di pioggia che raggiungerà il 90%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,2°C con una percezione di calore di +30°C. La pressione atmosferica tenderà a diminuire, attestandosi a 1007hPa.

In serata, il cielo rimarrà coperto con possibili piogge leggere e una temperatura che si aggirerà intorno ai +22°C. La velocità del vento sarà di 7,5km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 10,6km/h. L’umidità si manterrà alta all’86%.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Muggiò indicano una giornata instabile con possibili piogge leggere e moderate. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati a cambi repentini nelle condizioni atmosferiche. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Muggiò.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22° perc. +22.5° prob. 51 % 5.9 ENE max 13.2 Grecale 86 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +20.9° perc. +21.4° 0.1 mm 5 ENE max 12 Grecale 90 % 1009 hPa 6 cielo sereno +22° perc. +22.5° prob. 75 % 3.1 ESE max 5.4 Scirocco 85 % 1009 hPa 9 poche nuvole +26.3° perc. +26.3° prob. 40 % 7.2 SE max 8 Scirocco 64 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +27.8° perc. +29.3° 0.3 mm 8.6 SE max 8.9 Scirocco 61 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +28.7° perc. +30.1° 0.23 mm 10 E max 10.4 Levante 57 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +24.4° perc. +25° 0.9 mm 5.2 NNE max 5.2 Grecale 82 % 1007 hPa 21 cielo coperto +22° perc. +22.5° prob. 62 % 7.5 NNO max 10.6 Maestrale 86 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 03:51 e tramonta alle ore 03:51

