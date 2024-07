Previsioni Meteo Muggiò: tutti i dettagli per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Muggiò prevedono condizioni instabili con piogge intermittenti durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà variabile, con possibilità di schiarite alternate a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno abbastanza miti, con valori massimi che si attesteranno intorno ai 28-29°C nel pomeriggio.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà il massimo del 80%. Le temperature oscilleranno intorno ai 22-23°C con venti leggeri provenienti prevalentemente da nord.

Al risveglio, la mattina proseguirà con piogge leggere e una copertura nuvolosa che raggiungerà il massimo del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 23-25°C con venti deboli che soffieranno da diverse direzioni.

Nel corso del pomeriggio, le precipitazioni potrebbero intensificarsi, con piogge moderate e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 75%. Le temperature massime toccheranno i 28°C con venti leggeri che potrebbero aumentare di intensità.

In serata, le piogge tenderanno a diminuire di intensità, ma la copertura nuvolosa rimarrà abbastanza consistente, attestandosi intorno al 60-70%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 22-24°C con venti moderati che potrebbero soffiare da nord-ovest.

In conclusione, per i prossimi giorni a Muggiò è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +23.4° perc. +24.1° 0.91 mm 1.5 NNO max 4.2 Maestrale 88 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +22.1° perc. +22.8° 0.16 mm 3 NNE max 3.4 Grecale 93 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +22.7° perc. +23.4° 0.69 mm 2.1 NO max 5 Maestrale 91 % 1013 hPa 9 pioggia moderata +25.4° perc. +26.1° 1.56 mm 3 SO max 3.9 Libeccio 82 % 1012 hPa 12 pioggia moderata +28° perc. +30.5° 1.51 mm 3 SSE max 5 Scirocco 69 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +28° perc. +30.5° 0.99 mm 5.7 SSE max 9.5 Scirocco 69 % 1009 hPa 18 pioggia moderata +25.2° perc. +26° 1.98 mm 4.3 E max 4.9 Levante 83 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +22.1° perc. +22.7° 0.61 mm 9 NO max 17.1 Maestrale 91 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 21:09

