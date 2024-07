Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: il bollettino per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Mugnano di Napoli promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature estive. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente per l’intera giornata, con un cielo sereno che accompagnerà i cittadini di Mugnano di Napoli dalle prime ore del mattino fino alla sera.

Al risveglio, la temperatura si attesterà intorno ai 25°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. Nel corso della mattinata, il termometro salirà gradualmente, raggiungendo i 30°C intorno alle ore 9:00, con una direzione del vento che ruoterà verso Sud – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il caldo si farà sentire con temperature che potranno superare i 32°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, provenendo da Ovest – Sud Ovest con raffiche che potranno raggiungere i 15km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40%, garantendo una sensazione di caldo ma non eccessivamente afosa.

Al tramonto, le temperature si abbasseranno leggermente, ma resteranno piacevoli attorno ai 29°C. Il vento proveniente da Nord Ovest porterà un po’ di freschezza, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Mugnano di Napoli indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con un clima caldo ma non eccessivamente afoso. Sia oggi che nei prossimi giorni, sarà possibile godere appieno delle belle giornate estive in questa località della Campania.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Mugnano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.2° perc. +25.3° prob. 9 % 4.6 N max 5.4 Tramontana 60 % 1010 hPa 3 cielo sereno +24.4° perc. +24.5° prob. 8 % 6 NNE max 6.9 Grecale 62 % 1009 hPa 6 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 5.7 NNE max 7.5 Grecale 55 % 1010 hPa 9 cielo sereno +30.8° perc. +30.7° Assenti 1.3 SSO max 9 Libeccio 40 % 1009 hPa 12 cielo sereno +32.1° perc. +32.7° Assenti 17 OSO max 15.2 Libeccio 41 % 1008 hPa 15 cielo sereno +30.5° perc. +32° prob. 6 % 21.7 O max 21.1 Ponente 51 % 1008 hPa 18 cielo sereno +29.8° perc. +30.7° prob. 13 % 10.5 NO max 11 Maestrale 49 % 1008 hPa 21 cielo sereno +27.9° perc. +29.1° Assenti 8.9 NNO max 11.6 Maestrale 58 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 03:14 e tramonta alle ore 03:14

