Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: tutti i dettagli per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mugnano di Napoli indicano una settimana caratterizzata da condizioni stabili. Il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa minima. Le temperature saranno elevate, con punte massime che raggiungeranno i +33,7°C. I venti saranno leggeri, con raffiche occasionali, provenienti principalmente da direzioni meridionali e occidentali. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre non sono previste precipitazioni significative. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto durante le ore più calde della giornata.

Lunedì 15 Luglio

Nella notte a Mugnano di Napoli il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,5°C con una leggera percezione di caldo a +25,7°C. Il vento soffierà a 4,9km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 6km/h. L’intensità del vento sarà di una brezza leggera, e non sono previste precipitazioni. L’umidità sarà al 64% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Durante la mattina il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature saliranno fino a +32,3°C, con una percezione di caldo che raggiungerà i +32,7°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 10,7km/h da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 8km/h. L’umidità si manterrà al 40% mentre la pressione atmosferica a 1012hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà sempre sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature massime saranno di +32,5°C, con una percezione di caldo che arriverà a +33,2°C. Il vento soffierà a 15,9km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche fino a 12,6km/h. L’umidità salirà leggermente al 41% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

In serata il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature caleranno a +29,7°C, con una percezione di caldo di +30,3°C. Il vento sarà a 13,8km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 17,2km/h. L’umidità aumenterà al 48% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,4°C con una percezione di caldo a +25,9°C. Il vento sarà a 6,7km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 9,7km/h. L’intensità del vento sarà di una brezza leggera, e non sono previste precipitazioni. L’umidità sarà al 70% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Durante la mattina il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +30,6°C, con una percezione di caldo che arriverà a +31,1°C. Il vento soffierà a 14,7km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche fino a 12,6km/h. L’umidità si manterrà al 45% mentre la pressione atmosferica a 1013hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà sempre sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +30,8°C, con una percezione di caldo che arriverà a +31,3°C. Il vento soffierà a 15,9km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 14,4km/h. L’umidità si manterrà al 44% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

In serata il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature caleranno a +28,8°C, con una percezione di caldo di +29,6°C. Il vento sarà a 11,2km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 13,9km/h. L’umidità aumenterà al 52% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,1°C con una percezione di caldo a +25,6°C. Il vento sarà a 4,6km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 5,7km/h. L’intensità del vento sarà di una brezza leggera, e non sono previste precipitazioni. L’umidità sarà al 71% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Durante la mattina il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +31,2°C, con una percezione di caldo che arriverà a +32,8°C. Il vento soffierà a 11,7km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 9,3km/h. L’umidità si manterrà al 49% mentre la pressione atmosferica a 1014hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà sempre sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +32,1°C, con una percezione di caldo che arriverà a +33,7°C. Il vento soffierà a 14,8km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 12,8km/h. L’umidità si manterrà al 46% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

In serata il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature caleranno a +30°C, con una percezione di caldo di +31,3°C. Il vento sarà a 10,4km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche fino a 9,2km/h. L’umidità aumenterà al 52% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Giovedì 18 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,1°C con una percezione di caldo a +26,1°C. Il vento sarà a 0,8km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 3,3km/h. L’intensità del vento sarà di una bava di vento, e non sono previste precipitazioni. L’umidità sarà al 70% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Durante la mattina il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 52%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,9°C con una percezione di caldo a +26,4°C. Il vento sarà a 0,3km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche fino a 2,6km/h. L’intensità del vento sarà di una bava di vento, e non sono previste precipitazioni. L’umidità sarà al 70% mentre la pressione atmosferica a 1014hPa.

Nel pomeriggio il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 31%. Le temperature massime saranno di +25,8°C, con una percezione di caldo che arriverà a +26,2°C. Il vento soffierà a 1,1km/h proveniente da Est, con raffiche fino a 3,2km/h. L’intensità del vento sarà di una bava di vento, e non sono previste precipitazioni. L’umidità si manterrà al 69% mentre la pressione atmosferica a 1014hPa.

In serata il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 26%. Le temperature caleranno a +25,7°C, con una percezione di caldo di +26,1°C. Il vento sarà a 1,4km/h proveniente da Sud Est, con raffiche fino a 3,5km/h. L’intensità del vento sarà di una bava di vento, e non sono previste precipitazioni. L’umidità aumenterà al 68% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

In conclusione, per i prossimi giorni a Mugnano di Napoli si prevedono condizioni meteo stabili con cielo sereno e temperature elevate. I venti saranno prevalentemente leggeri con raffiche occasionali. L’umidità si manterrà su valori medi, e non sono previste precipitazioni significative. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto durante le ore più calde della giornata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.