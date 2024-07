Previsioni Meteo Napoli: il bollettino per domani mercoledì 31 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 31 Luglio a Napoli si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i +27,7°C e i +32°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore rispetto ai valori reali, garantendo un certo grado di comfort.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +29,9°C, con una percezione di +28,9°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 1,3km/h, garantendo una brezza leggera.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e la temperatura raggiungerà il suo picco massimo, con valori intorno ai +32°C. La percezione della temperatura sarà di +32,9°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 15,6km/h.

In serata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +28,4°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 4,9km/h, garantendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 31 Luglio a Napoli indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e assenza di precipitazioni. Le condizioni meteorologiche si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si consiglia di prestare attenzione all’idratazione e di evitare l’esposizione prolungata al sole nelle ore più calde della giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Luglio a Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +29.2° perc. +28.2° Assenti 8.7 ENE max 12.3 Grecale 33 % 1013 hPa 3 cielo sereno +27.9° perc. +27.4° Assenti 2.2 NE max 6 Grecale 38 % 1012 hPa 6 cielo sereno +28.8° perc. +28° Assenti 3.6 NNE max 5.9 Grecale 35 % 1013 hPa 9 cielo sereno +31.3° perc. +30.4° Assenti 8.5 SSO max 6.9 Libeccio 33 % 1013 hPa 12 cielo sereno +32° perc. +31.8° Assenti 14.8 SO max 12.1 Libeccio 37 % 1012 hPa 15 cielo sereno +31° perc. +32.9° Assenti 14.6 OSO max 15.6 Libeccio 51 % 1011 hPa 18 cielo sereno +29.6° perc. +32.2° Assenti 7 O max 7.1 Ponente 60 % 1011 hPa 21 cielo sereno +28.4° perc. +30.7° Assenti 4.9 O max 5.2 Ponente 65 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 20:16

