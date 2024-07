Previsioni Meteo Napoli: tutti i dettagli per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Napoli si presentano con condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature gradevoli, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest. Le temperature oscilleranno tra i +27°C e i +30°C, con un’umidità intorno al 60% e una pressione atmosferica costante a 1012hPa.

Nel corso della mattinata, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di nubi sparse che potrebbero portare ad un lieve aumento della temperatura percepita. Il vento sarà sempre di tipo brezza leggera, con intensità che potrà raggiungere i 12km/h.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a schiarirsi, con un calo della copertura nuvolosa e un ritorno al sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +32°C. Il vento sarà sempre di tipo brezza, proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche leggere che potranno arrivare fino a 13km/h.

La sera si presenterà con condizioni di serenità, temperature più miti intorno ai +27°C e un leggero aumento dell’umidità. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata da Nord Ovest, mantenendo una sensazione di fresco nell’aria.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 14 Luglio a Napoli indicano una giornata all’insegna del sole e del caldo, con temperature estive e venti leggeri. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con un clima piacevole e ideale per godersi le bellezze della città partenopea.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 4.4 NO max 4.7 Maestrale 65 % 1011 hPa 3 cielo sereno +25.5° perc. +25.9° Assenti 3 NO max 3.2 Maestrale 67 % 1011 hPa 6 cielo sereno +27° perc. +28° Assenti 2.3 NNO max 2.2 Maestrale 60 % 1012 hPa 9 poche nuvole +29.7° perc. +30.5° Assenti 11.2 OSO max 10.4 Libeccio 49 % 1012 hPa 12 nubi sparse +30.9° perc. +31.9° Assenti 13.4 OSO max 12.7 Libeccio 47 % 1012 hPa 15 cielo sereno +30.9° perc. +31.9° Assenti 15.7 OSO max 16.1 Libeccio 47 % 1011 hPa 18 cielo sereno +28.4° perc. +29.9° Assenti 12 ONO max 15.5 Maestrale 59 % 1011 hPa 21 cielo sereno +27.3° perc. +28.7° Assenti 8.4 NO max 9.3 Maestrale 62 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 20:32

