Previsioni Meteo Nardò: il bollettino per il weekend 5 – 7 Luglio

Condizioni meteo a Nardò per il weekend:

Venerdì, cielo sereno con temperature intorno ai 29,5°C. Sabato, simile con massime di 31,8°C. Domenica, nuvolosità in aumento con temperature fino a 31,8°C. Brezze da Nord e Sud Ovest, umidità variabile e pressione costante. Weekend stabile e soleggiato, ideale per attività all’aperto. Proteggersi dal sole e idratarsi regolarmente consigliato per godere appieno delle giornate estive.

Venerdì 5 Luglio

Nella notte a Nardò, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 22,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord a una velocità di 17,3km/h. La percezione della temperatura sarà di 22,6°C. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a 29°C, con una percezione di 29,1°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 22,2km/h, con raffiche fino a 30,4km/h. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche resteranno stabili, con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i 29,5°C, con una percezione di 29,4°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Nord a una velocità di 18,1km/h. L’umidità si attesterà al 43% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si abbasseranno fino a 23,2°C, con una percezione di 23,2°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 7,7km/h. L’umidità aumenterà al 66% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Sabato 6 Luglio

Durante la notte a Nardò, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 1%. Le temperature si manterranno intorno ai 23°C, con una percezione di 23,1°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 8km/h. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Nella mattinata, le condizioni meteorologiche saranno simili, con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a 30,2°C, con una percezione di 29,6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Ovest a una velocità di 6,2km/h. L’umidità si attesterà al 37% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i 31,8°C, con una percezione di 31,4°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Ovest a una velocità di 8km/h. L’umidità sarà del 36% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

In serata, è prevista una leggera variazione con poche nuvole e una copertura nuvolosa al 18%. Le temperature si attesteranno intorno ai 29,6°C, con una percezione di 30,1°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 9,6km/h. L’umidità aumenterà al 47% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Domenica 7 Luglio

Durante la notte a Nardò, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 23,5°C, con una percezione di 23,8°C. Il vento soffierà da Sud a una velocità di 11,5km/h. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Nella mattinata, le condizioni meteorologiche saranno stabili, con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a 30,6°C, con una percezione di 30,9°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Ovest a una velocità di 9,3km/h. L’umidità si attesterà al 44% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i 31,8°C, con una percezione di 31,4°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Ovest a una velocità di 8km/h. L’umidità sarà del 36% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

In serata, è previsto un aumento della nuvolosità con nubi sparse e una copertura nuvolosa al 40%. Le temperature si attesteranno intorno ai 26,4°C, con una percezione di 26,4°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 8km/h. L’umidità aumenterà al 54% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Alla luce delle previsioni meteo per il fine settimana a Nardò, si prevede un clima stabile e soleggiato, ideale per godersi le giornate estive all’aperto. Le temperature si manterranno elevate, con una leggera brezza che renderà l’aria piacevole nonostante il caldo. È consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi frequentemente per godere al meglio di queste giornate di sole.

