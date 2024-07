Previsioni Meteo Niscemi: tutti i dettagli per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Lunedì 22 Luglio

Per la notte a Niscemi cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si aggirano intorno ai +24,9°C, con una percezione di +24,8°C. Il vento soffia a 2,1km/h da Ovest con raffiche di 3,1km/h. L’umidità è al 53% e la pressione atmosferica è di 1011hPa.

Al mattino il cielo presenta poche nuvole con una copertura del 22%. Le temperature salgono a +26,1°C, percepite come +26,1°C. Il vento aumenta leggermente a 7,7km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest con raffiche di 9,7km/h. L’umidità si attesta al 46%.

Nel pomeriggio il cielo si schiarisce completamente, con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungono i +31,2°C, percepite come +31,1°C. Il vento soffia a 27,3km/h da Ovest – Sud Ovest con raffiche di 31,2km/h. L’umidità scende al 40%.

In serata il cielo rimane sereno, senza nuvole. Le temperature calano a +22,7°C, percepite come +23°C. Il vento soffia a 12,5km/h da Ovest – Nord Ovest con raffiche di 18,9km/h. L’umidità aumenta al 76%.

Martedì 23 Luglio

Durante la notte il cielo a Niscemi è sereno, con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attestano sui +22,3°C, percepite come +22,6°C. Il vento soffia a 10,6km/h da Ovest – Nord Ovest con raffiche di 15km/h. L’umidità è al 79% e la pressione atmosferica è di 1010hPa.

Al mattino il cielo rimane sereno, senza nuvole. Le temperature salgono a +25°C, percepite come +25,1°C. Il vento è leggero, a 11,8km/h da Nord – Nord Est con raffiche di 17,6km/h. L’umidità scende al 60%.

Nel pomeriggio il cielo si mantiene sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungono i +31,3°C, percepite come +30,7°C. Il vento aumenta leggermente a 4,2km/h proveniente da Ovest con raffiche di 14,4km/h. L’umidità è al 36%.

In serata il cielo rimane sereno, senza nuvole. Le temperature calano a +24°C, percepite come +24,4°C. Il vento è leggero, a 5km/h da Sud – Sud Est con raffiche di 6,7km/h. L’umidità aumenta al 75%.

Mercoledì 24 Luglio

Durante la notte il cielo a Niscemi è sereno, con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si aggirano intorno ai +24,2°C, percepite come +24,2°C. Il vento soffia a 8,8km/h da Nord con raffiche di 9,2km/h. L’umidità è al 60% e la pressione atmosferica è di 1011hPa.

Al mattino il cielo rimane sereno, senza nuvole. Le temperature salgono a +27°C, percepite come +27,4°C. Il vento è leggero, a 5,6km/h da Nord – Nord Ovest con raffiche di 6,3km/h. L’umidità scende al 49%.

Nel pomeriggio il cielo si mantiene sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungono i +33°C, percepite come +32,8°C. Il vento aumenta a 14,7km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest con raffiche di 11,6km/h. L’umidità è al 35%.

In serata il cielo rimane sereno, senza nuvole. Le temperature calano a +24°C, percepite come +24,3°C. Il vento è leggero, a 4,9km/h da Est – Nord Est con raffiche di 6km/h. L’umidità è al 72%.

Giovedì 25 Luglio

Durante la notte il cielo a Niscemi è sereno, con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attestano sui +24,1°C, percepite come +24,3°C. Il vento soffia a 5,4km/h da Nord Est con raffiche di 5,9km/h. L’umidità è al 65% e la pressione atmosferica è di 1008hPa.

Al mattino il cielo rimane sereno, senza nuvole. Le temperature salgono a +26,4°C, percepite come +26,4°C. Il vento è leggero, a 3,6km/h da Est – Sud Est con raffiche di 6km/h. L’umidità scende al 53%.

Nel pomeriggio il cielo si mantiene sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungono i +30,4°C, percepite come +30,7°C. Il vento aumenta leggermente a 10,7km/h proveniente da Sud – Sud Ovest con raffiche di 11,6km/h. L’umidità è al 44%.

In serata il cielo rimane sereno, senza nuvole. Le temperature calano a +23,9°C, percepite come +24,3°C. Il vento è leggero, a 3,9km/h da Est – Sud Est con raffiche di 5,4km/h. L’umidità è al 75%.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Niscemi si preannunciano stabili e soleggiati, con temperature elevate e venti leggeri. Siate pronti a godervi il bel tempo!

