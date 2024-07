Previsioni Meteo Nocera Superiore: il bollettino per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Nocera Superiore promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature estive. Secondo i dati forniti, la giornata inizierà con un cielo sereno e temperature gradevoli che si manterranno costanti durante le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà assente e il vento soffierà leggero da nord.

Nel corso della mattina, il sole splenderà alto nel cielo senza essere disturbato da nuvole, garantendo una sensazione di calore già dalle prime ore del giorno. Le temperature si alzeranno gradualmente, ma la brezza leggera proveniente da ovest manterrà un clima piacevole.

Durante il pomeriggio, il cielo resterà sereno e la temperatura raggiungerà il suo picco massimo, con valori che potrebbero superare i +32°C. Il vento, seppur leggero, potrebbe aumentare leggermente di intensità, ma non dovrebbe influire sul comfort termico.

In serata, la situazione meteorologica a Nocera Superiore sarà caratterizzata da nubi sparse che potrebbero comparire nel cielo, portando una leggera variazione alla copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno elevate, ma inizieranno a diminuire gradualmente con l’avanzare delle ore.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Nocera Superiore indicano una giornata estiva con cielo sereno, temperature elevate e vento leggero. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, sembra che le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che si manterranno sopra la media e un clima generalmente soleggiato.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Nocera Superiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.3° perc. +25.6° Assenti 2.8 N max 3.9 Tramontana 68 % 1010 hPa 3 cielo sereno +24.3° perc. +24.6° Assenti 1.8 NNE max 2.7 Grecale 69 % 1010 hPa 6 cielo sereno +26.9° perc. +27.9° Assenti 1.6 O max 4.1 Ponente 59 % 1011 hPa 9 cielo sereno +31.3° perc. +31.8° Assenti 8.8 SO max 10 Libeccio 43 % 1011 hPa 12 cielo sereno +32.7° perc. +33.8° Assenti 11.1 SSO max 12.9 Libeccio 42 % 1010 hPa 15 cielo sereno +32.2° perc. +33.1° Assenti 9.6 SSO max 9.8 Libeccio 43 % 1009 hPa 18 cielo sereno +29.3° perc. +30.4° prob. 7 % 1.4 SSO max 5.8 Libeccio 52 % 1009 hPa 21 nubi sparse +27.2° perc. +28.4° Assenti 1 NE max 3.5 Grecale 62 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 03:19 e tramonta alle ore 03:19

