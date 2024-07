Previsioni Meteo Nocera Superiore: tutti i dettagli per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 17 Luglio a Nocera Superiore si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno per gran parte della giornata e un aumento della copertura nuvolosa solo nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina e il primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera.

Nella prima parte della giornata, dalle prime ore del mattino fino al primo pomeriggio, il cielo sarà completamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +26°C nelle prime ore del giorno per poi salire gradualmente fino a toccare i +33°C verso le ore centrali. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore a causa dell’umidità presente nell’aria.

Nel pomeriggio, nonostante il cielo rimanga sereno, si potranno osservare alcune nubi sparse che non dovrebbero tuttavia portare a precipitazioni. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +33°C. La brezza leggera contribuirà a rendere più sopportabile il caldo.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la presenza di nubi sparse che potrebbero coprire fino al 67% del cielo. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +28°C.

Le condizioni meteo a Nocera Superiore per i prossimi giorni si prevedono stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno elevate. Tuttavia, potrebbero verificarsi delle variazioni nella copertura nuvolosa, con possibili annuvolamenti nel tardo pomeriggio e in serata. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 1.2 NO max 2.3 Maestrale 61 % 1013 hPa 3 cielo sereno +25.2° perc. +25.5° Assenti 3.1 E max 3.1 Levante 65 % 1013 hPa 6 cielo sereno +28.3° perc. +28.7° Assenti 4.8 S max 4.4 Ostro 49 % 1014 hPa 9 cielo sereno +32.5° perc. +32.5° Assenti 8.8 SSO max 5.2 Libeccio 37 % 1014 hPa 12 cielo sereno +33.4° perc. +34.8° Assenti 11.5 SSO max 9.5 Libeccio 42 % 1014 hPa 15 cielo sereno +31.8° perc. +34° Assenti 10.2 S max 8 Ostro 50 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28.9° perc. +31° Assenti 4.8 S max 4 Ostro 61 % 1015 hPa 21 nubi sparse +27.1° perc. +28.9° Assenti 1 SE max 2.2 Scirocco 69 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:27

